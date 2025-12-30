巴拿馬「中巴友誼紀念碑」遭拆 市長稱安全考量否認政治壓力

色彩繽紛的中國式拱門已不復存在，龍的雕像也被搬到停車場，這座位於巴拿馬運河入口附近、為紀念中國對這條跨洋水道之貢獻的公園及紀念碑，已被地方政府拆除。

在地居民說：「這是個特別的地方，不只對華人社群，對每個人都是，因為它表彰了世界其他文化在此所做的貢獻。」

拆除的行動與時機點敏感，被認為是巴拿馬回應華府施壓的象徵性行動。

France 24報導提及，「俯瞰巴拿馬運河這處被拆除的地方，這是發生在美國總統川普才說過，北京對這條水道影響力過大之際。」

廣告 廣告

而下令拆除的是巴拿馬阿萊漢市長辦公室，並發聲明表示公園和紀念碑因結構受損而構成安全風險，不對任何政治壓力回應，也絕對無意冒犯或否認華人社群的文化遺產。

與阿萊漢立場分歧的巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）對此表示，這種野蠻行為毫無任何正當理由、不可原諒的非理性行為。

中國外交部發言人林劍回應，「中方注意到該行徑已在巴引起公憤。穆里諾總統已公開譴責這一行徑，巴拿馬總統府已下令立即在原址重修紀念碑。中方要求巴方徹查此事，盡快糾正有關地方政府錯誤行徑。」

美國與中國是這條全長80公里的巴拿馬運河的主要使用者，每年約有全球5%的海運貿易經由該運河通行。這條水道於1914年至1999年間由美國控制，之後移交巴拿馬。

川普要求為美國船隻的使用提供優惠條件。香港長江和記實業旗下的和記港口，負責營運運河太平洋與大西洋兩端的兩座港口，但已同意將其出售給美國資產管理公司貝萊德。

更多公視新聞網報導

港資退出巴拿馬運河港口營運 7500億元售美商

巴拿馬烈士紀念日61週年 街頭現反美、反川普示威

巴拿馬運河移交25週年 總統重申擁有運河主權

