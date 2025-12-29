巴拿馬一市政府拆除中巴友誼紀念碑

（德國之聲中文網）建於2004年的中巴公園和紀念碑是對巴拿馬中國勞工歷史貢獻的紀念，也是中巴兩國友誼的象征。

阿賴漢市（Arraijan）市長辦公室在一項聲明中表示，公園和紀念碑因結構受損而構成“安全風險”。

這項出乎意料的行動遭到中方批評。巴拿馬的華人社群也對此表示強烈反對和譴責。巴拿馬多個華人社團12月28日發布公告說，中巴公園是巴拿馬華人在抵達巴拿馬150周年之際，通過自身努力、投入和承諾共同建成的。自2024年6月以來，華人社團多次嘗試與阿賴漢市政府溝通，試圖維護紀念碑，但請求未得到有效回應。

12月28日，巴拿馬總統府發布公告，明確反對拆毀這座紀念碑，並下令在原址立即修復。中國外交部發言人林劍12月29日在例行記者會上表示，中方對巴拿馬有關地方政府強拆華人抵巴紀念碑行徑嚴重不滿，已向巴方提出嚴正交涉。他同時表示注意到巴拿馬總統穆利諾已公開譴責這一行徑，以及總統府已下令立即在原址重修紀念碑。中方要求巴方徹查此事，及時消除惡劣影響。

這一事件的發生正值敏感時機。幾個月前，美國總統特朗普多次威脅要重新控制巴拿馬運河，聲稱北京對其運營擁有過大的影響力。巴拿馬運河從1914年到1999年一直處於美國的控制之下，之後被巴拿馬收回。

全球5%的海運貿易經由全長80公裡的巴拿馬運河。美國與中國是巴拿馬運河的主要使用國。

