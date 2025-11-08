巴掌大的勇氣 台南新樓醫院早產兒「回娘家」

家長與早產兒在活動現場分享成長故事，現場氣氛溫馨感人。（圖／新樓醫院提供）

記者林怡孜／台南報導

每年十一月十七日是世界早產兒日，提醒社會看見這群提早來到世界的小生命。台南新樓醫院今（八）日於和逸飯店舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請在新樓出生、如今逐步茁壯的早產寶寶與家人齊聚一堂。多年未見的醫療團隊與家庭再次相擁、道平安、說近況，現場充滿溫暖與感動。孩子們開心地搭乘飯店內的造型小火車，一張張小小臉龐露出滿足的神情。家長也將曾經的擔心與不安化成心底踏實與欣慰。

兒科醫療團隊與家長進行交流座談，他們陪伴家長走過早產兒養育路上的不安、疑惑與心疼。會中一位媽媽表示，一開始很害怕、焦慮，不知道孩子能不能撐過來。謝謝新樓醫院沒有放棄他們的寶貝，也沒有放棄不知所措的父母。

廣告 廣告

孩子們搭乘和逸飯店的戶外小火車，度過開心時光。（圖／新樓醫院提供）

新樓醫院院長劉啓舉表示，疫情期間暫停的相聚，終能在今年重新恢復，每位早產兒都是心裡的一份牽掛，他們不是院內病歷上的數字，而是團隊用心照看，努力長大的孩子，能再次見到他們奔跑、笑著，就是最珍貴的回報。

小兒科主任陳奕吟醫師指出，早產兒就像巴掌仙子，剛出生時嬌小脆弱，需要醫療團隊、父母與社會支持一起守護。透過回娘家，讓家長知道他們並不孤單。

活動現場互動熱絡，溫馨氣氛洋溢。（圖／新樓醫院提供）

新樓醫院醫務部長蔡國聖醫師表示，早產兒或許起步較小、較慢，但每一步都無比珍貴。願他們在愛的陪伴中，長成自己最美的模樣。