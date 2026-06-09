巴控喀什米爾地區警民衝突11死 民眾憂封城囤物資

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巴基斯坦管轄的喀什米爾地區，最近幾天充滿著不安的氣氛。當地的公民團體聯合人民行動委員會（JAAC），在7日舉行示威，與警方發生激烈衝突。官方表示，這場衝突造成11人死亡、70多人受傷。

JAAC的訴求，包含為喀什米爾人爭取更多政治權利。雖然官方以反恐怖主義法宣告JAAC是違法組織，還查封了辦公室。但是他們表示，接下來仍然會照常持續示威。

示威團體支持者拉希爾表示，「我們對於原定6月9日舉行，然而由於巴基斯坦與喀什米爾政府的無能，以及他們罔顧大眾憂慮，我們今日就必須起來示威，大眾還是很團結，也做好準備參加接下來的示威。」

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面對民眾態度強硬，當局也絲毫不敢大意，從8日開始加派了大量警力，荷槍實彈在市區巡邏。

而與示威無關的民眾，也無法置身事外。有民眾擔心，如果衝突進一步升級，可能讓官方宣布封城，到時候恐怕會陷入物資缺乏的窘境。因此，許多人已經開始囤積食物與日常用品。

商店業者穆尼布提及，「因為有人擔心會封城，他們比平常買了更多東西，沒有人知道緊張會持續多久。」

喀什米爾地區是印度與巴基斯坦的領土爭議區，也是雙方與邊境武裝團體的衝突熱區，因此長年有大量軍警駐守在當地，一有衝突的跡象，總是觸動兩國政府的敏感神經。在2025年，就曾經因為一起針對觀光客的攻擊，讓印巴兩國互相指責，最後爆發為期4日的衝突。