巴擠進全球10強潛艦國! 日本第六、美佔第一 但被「這國」快速逼近…..

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中國核潛艦。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 2026年全球潛艇部隊的排名揭示一個清晰的趨勢，美國依然佔據榜首，但中國正在以驚人的速度縮小差距，。

第十名 : 巴基斯坦：裝備法國設計的Agosta 90B級AIP潛艇，並即將接收8艘中國製造的Hangor級潛艇，未來水下戰力將大幅躍升。

第九名 : 澳大利亞：目前僅6艘Collins級常規潛艇，但憑藉AUKUS協議，未來將獲得美國維吉尼亞級核潛艇並參與SSN-AUKUS項目，躋身核潛艇俱樂部。

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美英澳「AUKUS協議」核動力攻擊潛艦意在防範中國。 圖：截自英國政府網站

第八名 : 義大利：數量不多但品質頂尖，Todaro級和U212A級配備先進AIP技術，專注地中海反潛與航線保衛。

第七名 : 韓國：新興潛艇強國，擁有張保皋級、孫元一級，更自主建成超過3700噸的島山安昌浩級，可水下發射彈道導彈。

第六名 : 日本：全球最精銳的常規潛艇部隊。蒼龍級和大鯨級採用鋰離子電池技術，靜音和續航能力出眾，約20艘規模但品質極高。

日本首相高市早苗堅持不收回「台灣有事」的言論。圖為日本海上自衛隊最新潛艦「蒼鯨號」在兵庫縣神戶市的川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

第五名 : 法國：同時保有戰略核潛艇（凱旋級）和攻擊型核潛艇（絮弗倫級）。絮弗倫級配備隱身技術、對地巡航導彈，是法國核威懾和全球利益保護的核心。

第四名 : 英國：機敏級攻擊型核潛艇被認為是世界上最先進的反潛平臺之一，前衛級戰略核潛艇搭載三叉戟IID5導彈，是英國核威懾基石。

第三名 : 中國：擁有超過60艘潛艇，亞洲規模最大。除元級常規潛艇外，093型、094型核潛艇持續建造，095型、096型專案將大幅縮小與美俄的技術差距。

英國的機敏級戰略彈道導彈核潛艇。 圖:英國海軍

第二名 : 俄羅斯：擁有全球最強大且經驗豐富的潛艇部隊之一。北風之神級戰略核潛艇、亞森-M級攻擊型核潛艇以及改進型基洛級常規潛艇。亞森-M級被西方專家視為最危險的潛艇之一，配備口徑和鋯石巡航導彈。

第一名 : 美國：憑藉全球最大、最現代化的全核動力潛艇艦隊穩居第一。維吉尼亞級為攻擊主力，俄亥俄級承擔戰略威懾，下一代哥倫比亞級正在開發中。全球基地網路和後勤保障能力無人能及。

2026年的格局表明，美國雖然領先，但優勢正在被逐步蠶食。俄羅斯持續投資新一代核潛艇，中國則以全球最快的速度擴張艦隊，水下競爭已成為21世紀最重要的戰略前線。

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