巴斯克直火名廚首度來台！米其林一星「Txispa」前田哲郎客座三二行館，限時4晚直火饗宴開搶

在冬意逐漸收攏山林的北投，霧氣、硫磺氣息與溫泉蒸騰交織出獨有的節奏。2026年一開年，三二行館選擇以「火」作為序章，為新一年揭開一場極具重量的餐飲篇章。來自西班牙巴斯克山谷、近年最受國際餐飲圈矚目的米其林一星餐廳 Txispa，其靈魂人物前田哲郎Tetsuro Maeda將首度抵台，1月7日至1月10日在Villa 32 展開為期4晚的限定直火客座饗宴，讓北投的冬夜多了一層深沉而專注的溫度，快來跟小編一起看看這一次的客座魅力在哪裡吧！

巴斯克山谷裡的火光，點燃世界餐飲目光

Txispa在2023年5月落腳西班牙巴斯克自治區Axpe，小鎮靜謐山勢環抱。餐廳開幕僅半年即摘下米其林一星，隔年主廚前田哲郎入圍The Best Chef Awards最佳主廚獎，2025年更躋身The World’s 50 Best Restaurants 榜單第85名。餐廳名稱Txispa源自巴斯克語，對應西班牙語Chispa，意指火花與靈感。拋開所有抽象的想像，那些造就美味的真實瞬間就藏在炭火、木材、煙霧與時間裡。

從人生轉彎處，走向直火修行

1984年出生於東京、成長於石川縣金澤的前田哲郎，並非一開始就站在廚房裡。他曾擔任滑雪教練，也嘗試過不同工作。2011年因緣際會前往西班牙巴斯克地區，與當地的炭火文化相遇，人生軌跡由此轉向。在巴斯克，他看見直火燒烤Asador除了是烹調方式外，更是一種文化節奏。火焰與時間共同參與料理，溫度的推移決定風味的層次。前田哲郎將日本料理中的細膩感知與精準拿捏，帶入巴斯克直火的野性語彙，形成一種極為克制卻充滿張力的料理風格。他的料理關注熟成與溫度之間的平衡，木材的煙香、火焰的強弱、等待的時間都是構成風味的重要元素。每一道作品都是對食材生命力的回應，也是對火的長期對話。

以火為媒，寫給北投冬夜的味覺篇章

本次三二行館以「直火匠藝靜入山林．迴響北投冬夜之境」為題，邀請前田哲郎主廚走進北投山林，與台灣在地旬味展開深層對話。料理設計將圍繞當季食材的風土特性，透過直火、熟成與溫度遞進，勾勒出專屬於北投冬夜的味覺輪廓。饗宴現場，主廚將以直火開場，讓賓客近距離感受炭焰與食材交會的瞬間。火焰在空氣中低語，煙香緩慢擴散，那是Txispa一貫的節奏，也是這場客座最核心的精神。

活動資訊

餐廳名稱：三二行館 Villa32 The Restaurant

地址：台北市北投區中山路32號

活動期間：2026年01月07日至01月10日

午宴：12:00迎賓，12:30開席

晚宴：18:30迎賓，19:00開席

套餐費用：NT$16,800+10%每位

Wine Pairing 依當日提供為主，可於現場加購

美麗佳人提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

