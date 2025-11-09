巴斯就職玻利維亞總統 迎戰40年最嚴重經濟危機

（中央社拉巴斯8日綜合外電報導）親商保守派的巴斯（Rodrigo Paz）今天宣誓就任玻利維亞總統，結束該國近20年的社會主義統治，並接手嚴峻的經濟困境。

許多玻利維亞人將目前的經濟困境歸咎於過去的左翼執政。法新社報導，58歲的巴斯贏得上個月的總統決選，今天在就職演說中強調，玻利維亞如今將有所變革、對世界開放。

前任總統莫拉萊斯（Evo Morales）2006至2019年執政期間，玻國政策急劇左轉，不僅將能源資源國有化，還指控前美國大使支持右翼陰謀，進而斷絕與華府的關係，並與中國、俄羅斯和拉美地區如古巴、委內瑞拉等左翼盟友合作。

巴斯上任後的首批官方舉措之一，就是恢復與美國的大使級外交關係，結束長達17年的斷交。

巴斯在超過70國代表及國內政要見證下於典禮中表示：「玻利維亞不會再被失敗的意識形態孤立，也不會再背對世界！」

他上任後的首要任務，將是因應40年來最嚴重的經濟危機。玻利維亞年通膨率破20%，燃料和美元嚴重短缺，民眾排隊等加油的畫面已成日常的一部分。

即將卸任的阿爾斯（Luis Arce）政府為了維持汽油與柴油補貼，幾乎耗盡玻利維亞的外匯存底。

競選期間，基督教民主黨（Christian Democrat）籍的巴斯承諾推動「全民資本主義」經濟改革，將結合權力下放、減稅、財政紀律與持續的社會支出。

他並矢言會在穩定經濟的同時維持社會福利政策，不過經濟學家指出，兩者恐難兼顧。（編譯：蔡佳敏）1141109