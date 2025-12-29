巴斯欽布雍新片護姊赴北極 大器晚成一夜爆紅聞名法國

《格陵蘭雪女》是凱薩獎男星巴斯欽布雍 (左) 迄今演出難得的喜劇冒險電影。（海鵬提供）

曾以警探驚悚片《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎最佳新演員獎、一夕間「爆紅」的法國男星巴斯欽布雍，最近在喜劇冒險電影《格陵蘭雪女》中飾演北極冒險家柯琳（白蘭雪蓋汀飾）的弟弟羅羅，他真情流露的演出，獲法國影媒盛讚「充滿詩意深度」，同時助電影入圍今年柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。

片中由於姊姊柯琳突然被解雇、又被男友分手，就算回到法國侏羅山上的故鄉，情緒仍逐漸失控，甚至帶給村民極大的困擾，護姊心切的巴斯欽布雍，除得收拾難堪場面，還力挺姊姊尋找雪人的夢想，並和哥哥巴賽爾（菲利普科特林飾）姊弟三人踏上一場不可思議的極地之旅。

堪稱「大器晚成」的巴斯欽布雍，是法國舞台劇名導吉爾斯布雍之子，也是知名非裔歌手約瑟芬貝克的侄孫，從小在娛樂圈長大的他，8歲時就演出過侯麥的電影，在獲得科學學士學位、在世界各地旅行兩年後，他2014年以《上流社會》提名盧米埃獎最佳新演員，更直至八年後才以《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎「最佳新演員獎」，一夜瞬間爆紅。

