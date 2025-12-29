巴斯欽布雍-20℃拍《格陵蘭雪女》 從法國演到格陵蘭「像拍兩部電影」

法國爆紅男星巴斯欽布雍 (右) 護姊赴北極拍攝《格陵蘭雪女》獲讚「充滿詩意深度」。（圖／海鵬提供）

曾以警探驚悚片《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎最佳新演員獎、一夕間「爆紅」的法國男星巴斯欽布雍（Bastien Bouillon），最近在喜劇冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）中，飾演北極冒險家柯琳（白蘭雪蓋汀Blanche Gardin 飾）的弟弟羅羅，加上哥哥巴賽爾（菲利普科特林 飾），姊弟三人踏上一場不可思議的極地之旅。由於本片從氣溫攝氏20度拍到零下20度，也讓巴斯欽布雍感覺「像在拍兩部電影」。

由於姊姊柯琳突然被解雇、又被男友分手，就算回到法國侏羅山上的故鄉，情緒仍逐漸失控，甚至帶給村民極大的困擾。護姊心切的他，除得收拾難堪場面，還力挺姊姊尋找雪人的夢想，姊弟三人因而踏上一場極地之旅。巴斯欽布雍演出真情流露，獲法國影媒【解放報】（Libération）盛讚「充滿詩意深度」。《格陵蘭雪女》除入圍今年柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎，也在台灣國際人權電影節廣獲好評。

堪稱「大器晚成」的巴斯欽布雍，是法國舞台劇名導吉爾斯布雍（Gilles Bouillon）之子，也是知名非裔歌手約瑟芬貝克（Josephine Baker）的侄孫。從小在娛樂圈長大的他，8歲時就演出過侯麥的電影。在獲得科學學士學位、在世界各地旅行兩年後，他2014年以《上流社會》提名盧米埃獎最佳新演員，更直至八年後才以《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎「最佳新演員獎」，一夜瞬間爆紅。有趣的是，這段「新演員」期間，他竟「默默」演出了四、五十部電影。獲獎後巴斯欽布雍更晉升主角，每年都有3-4部片在拍，票房還都不錯，一躍成為法國同代最傑出的演員之一，讓他感覺「一切更順風順水了」。

《格陵蘭雪女》是凱薩獎男星巴斯欽布雍 (左) 迄今演出難得的喜劇冒險電影。（圖／海鵬提供）

《格陵蘭雪女》由「格陵蘭專家」法國導演賽巴斯汀貝特貝德（Sébastien Betbeder）所執導，劇情描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地旅行。該人物原型取自美國拓荒者「災星珍」，雖以女性為主角，巴斯欽布雍卻有最點睛的演出，一場他問姊姊「是否有找到她一心追求的『雪人』？」一語點出每個人之於人生夢想的無悔追求。由於《格陵蘭雪女》分別在法國侏羅山、北極格陵蘭島拍攝，讓他從白雪皚皚的平原、演到格陵蘭島的浮冰區，從氣溫攝氏20度拍到零下20度，尤其在極端低溫的惡劣環境演出，彷彿「像在拍兩部電影」。

演出《格陵蘭雪女》除了要面對自然環境的嚴苛與無情，也要和在地的獵人素人演員合作，令巴斯欽布雍十分震撼，對他們以特有的頑皮、沉穩的力量參與演出，感到十分佩服。這部壯麗動人的《格陵蘭雪女》，不僅入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎，更獲選義大利都靈電影節、加拿大新電影節、巴西聖保羅國際影展，以及台灣國際人權電影節，獲法國媒體讚賞「壯麗美景與角色人物完美融合」，也是巴斯欽布雍迄今演出難得的喜劇冒險電影。

《格陵蘭雪女》將於12月31日在台上映。

