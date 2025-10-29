巴林亞青運柔道黃廼軒奪金 中華隊累計7金9銀21銅

記者張翔程／綜合報導

第3屆巴林亞洲青年運動會柔道競賽當地時間昨（29）日展開，中華柔道隊小將黃廼軒、 沈少云、包睿妘分別拿下1金2銅，黃廼軒首度當選國手就收穫金牌，潛力十足。我代表團累計獲得7金9銀21銅。

中華隊出賽選手有男子50公斤級高宇恩、男子55公斤級張雲魁、男子60公斤級黃廼軒、女子48公斤級陳歆、女子40公斤級包睿妘及女子44公斤級沈少云。

國內柔道比賽已經逐漸展嶄露頭角，對於學柔道的起因，黃廼軒表示，因為國中時期沒有自己想學的田徑項目，所以媽媽與同學就問要不要練柔道，「然後我就練了。」

黃廼軒在4強及決賽分別對上印度與烏茲別克選手，結果都激戰到「黃金得分」勝出，奪金後更興奮的跳到教練吳文舜身上，釋放壓力。

黃廼軒很感謝老師一直鼓勵自己，「外國選手的力量真的超級大，所以我只能等他們累的時候，然後我還堅持住，再把握機會」。

教練吳文舜則說，其實都沒有預測比賽結果，也不曉得黃廼軒會走得多遠，這次能取得金牌真的是很不可思議，也很開心。

另外，5人制足球中華女子隊在銅牌戰以6比1擊敗香港，沈雯珈、王苹恩、黃雪芬、侯玉軒、梁品微、谷璿、樊柔彤、許容嘉、蘇筠婷、吳至秦、林妤萱、黃鈺真、沈琲惇、余子昕，共同開心的站上頒獎臺。

游泳項目，張愷岳在男子100公尺仰式再贏得1面銅牌；羽球隊女子單打項目的蘇筱婷及温舒伃獲得2面銅牌。。

黃廼軒首度當選國手就收穫金牌。（中華奧會提供）