「巴氏腺囊腫」伴隨發炎 膠原蛋白基質粉輔助修復傷口

陳碧華(右)進行巴氏腺囊腫切開引流造口手術衛教說明。 圖：陳碧華醫師/提供

[Newtalk新聞] 從事內勤工作的蕭小姐近日左側外陰部突出現明顯腫脹及劇烈疼痛，嚴重時甚至無法久坐辦公，雖自行服用消炎止痛藥，症狀仍未見改善，反而持續加劇，讓她「坐立難安」且影響生活品質。經雙和醫院婦產科醫師陳碧華檢查後，診斷為「左側巴氏腺囊腫」伴隨發炎，安排進行切開引流造口手術，並使用免縫合作法，以可吸收的膠原蛋白基質粉作為術後敷料，協助止血與傷口修復，幫助患者盡快恢復正常生活與工作。

陳碧華說明，巴氏腺位於陰道口兩側，為分泌黏液的腺體，主要功能是增加外陰部滋潤度。當分泌腺管因為細菌感染、阻塞或發炎，導致分泌物無法順利排出時，就會形成囊腫，這類疾病常見於生育年齡的女性，特別是有性行為、免疫力下降或外陰部反覆感染的族群。

陳碧華指出，造成阻塞的原因常與外陰部環境有關，包括抵抗力弱時細菌容易侵入、長時間穿著緊身褲或不透氣的貼身衣物、內褲清潔及更換不當、外陰部清潔方式不適當，這些因素都可能增加腺管阻塞與感染的風險，若初期未妥善處理，囊腫可能進一步惡化為膿瘍與復發，應及早評估尋求手術治療。

許多女性在發現外陰部腫塊時，因羞於啟齒導致延誤就醫。陳碧華提醒，初期輕症的巴氏腺囊腫若體積較小且未感染，有機會透過溫水坐浴或抗生素治療自行消退；但若已出現感染化膿、疼痛明顯或反覆發作，則建議透過手術治療。若長期拖延，囊腫可能形成膿瘍，導致患者行走、久坐困難，甚至增加日後復發的風險與心理壓力。

針對患者蕭小姐，陳碧華安排在點滴麻醉下進行「巴氏腺囊腫切開引流造口手術」，於囊腫處進行約一公分的微小切開，將發炎黏液引流清除。為優化患者的修復過程，醫師於傷口處使用膠原蛋白基質粉進行填塞，透過適當的壓縮性與支撐力止血。因手術不需縫合，可保留開口慢慢自然癒合，降低腫脹復發的機率，也減少術後線頭摩擦的疼痛與異物感，有助於提升生活品質。

陳碧華說明，這次手術中膠原蛋白基質粉輔助傷口止血、吸收血水及組織液以穩定術後狀況，進而形成保護膜協助組織修復，幫助患者順利度過恢復期，減少因傷口不適對日常生活造成的干擾。

