巴生歲末祝福 點燈祈願安康

點點微光也出現在馬來西亞，這是巴生地區舉辦的歲末祝福，短短一天內就舉辦好幾個場次，吸引近千位民眾，一起點燈祈福發好願，也藉機會認識濟的四大志業八大法印，期盼有更多人加入行善的行列。

民眾 曾琬雯：「因為2025年天災也很多，然後遇到的一些困難也比較多，這麼多困難，還是迎刃而解了，所以希望歲末祝福之後，2026年可以越來越好，就希望自己可以工作順利，家人也身體健康。」

今年馬來西亞巴生歲末祝福，慈濟志工新設了祈福和點燈區，讓會眾告別過去，希望新的一年能夠不一樣。與往常不同的，還不只是如此。

慈濟志工 黃慧梅：「現在的人就是步伐很快，然後是直接重點的，所以我們把它(歲末祝福)，縮小成一個小時，可以讓我們的會眾可以參加，類似我們的嘉年華的這一個方式，讓他們去了解我們慈濟這裡，其實有做些什麼 ，比如我們巴生最近發生的風災等等。」

慈濟人一整年在全球各地的善跡，濃縮在60分鐘的流程當中，卻飽含動人的力量，讓善念得以擴散。

民眾 黃妙貞：「每一年來，回顧過去的一年，然後跟著它的活動，會有一個機會行小善，巴生也有很多需要幫助的貧窮區，所以我覺得，因為慈濟人的活躍 所以在這方面，可以有很好的空間去行善。」

「竹筒歲月」，一個個銅板匯聚的力量，讓志工走入社會暗角，也走入馬來西亞會眾的家庭。

民眾 李春華：「有一次是一個朋友帶我進慈濟，他就拿一個竹筒給我，所以那一刻起，我就想到，付出一點力量，我時常看新聞，也知道它(慈濟)在全世界，它的慈善是很偉大的，貢獻很大。」

民眾 周棉燊：「投竹筒，平時媽媽每天都有在放，然後我的爸爸也開始跟著放，我就開始慢慢地也就跟著了，就這樣子，因為最近，不是馬來西亞都開始有很多這種災難，(期許自己)能不能貢獻更多。」

歲末祝福是慈濟志工，年復一年與會眾的約定，讓愛心與感動得以延續，也為來年的平安，匯聚善念。

