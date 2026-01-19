巴菲特兒女的困擾你不懂 好煩惱！如何在10年內捐光4.7兆

股神巴菲特上月正式卸任波克夏公司執行長。美聯社



股神巴菲特上月正式卸任波克夏公司執行長，他的3子女近日一同接受CNBC訪問，談到父親給他們的艱鉅考驗：一旦父親去世，須10年內捐光他留下的1500億美元（約4.7兆元台幣）巨額財產，么子彼得說他第一時間就想拒絕父親賦予的任務，巴菲特也深知這有多難，對么子說：「我不怪你，壓力太大了。」

股神巴菲特（Warren Buffett）2024年時表示，他去世後，99%遺產將交由慈善基金會管理，基金會由他的3個子女掌舵：72歲的蘇西（Susan A. (Susie) Buffett）、71歲的霍華德（Howard G. (Howie) Buffett）、67歲的彼得（Peter Buffett），資金分配須經3人一致同意方可執行，且須在他去世後10年內全部捐罄。

2015年5月1日，巴菲特的3名子女霍華德（左起）、蘇西、彼得，攝於內布拉斯加州奧馬哈市「紀聯中心」。美聯社

巴菲特資產估計超過1500億美元（約4.7兆元台幣），有朝一日他過世，3子女10年間平均每年要在3人共識下捐出150億美元（約4743億美元），更令子女「困擾」的是巴菲特的財富還在持續增加，也就是說每年要捐出更多的錢。長子霍華德說：「沒人做過這樣的事。」長女蘇西說：「（這筆錢）實在太多了。」

默默訓練20年

3人表示父親並未具體指示資金該如何使用，彼得說父親唯一的指導原則是，錢應用於幫助「不幸的人」。

雖然10年花光1500億美元（約4.7兆元台幣）是巨大挑戰，不過巴菲特已經默默訓練3子女長達20年，2006年起他每年都對3子女各自基金會捐贈公司股票，用20年時間將子女養成有能力處理鉅款的慈善家。

以為爸爸職業是「檢查防盜警鈴」

巴菲特長女蘇西住在內布拉斯加州奧馬哈市，長年來透過蘇珊‧湯普森‧巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）、舍伍德基金會（Sherwood Foundation）關注幼兒教育和社會正義議題。長子霍華德住在伊利諾州，長期透過霍華德‧巴菲特基金會（Howard G． Buffett Foundation）關注海外糧食安全與衝突議題。么子彼得住在紐約州，領導NoVo基金會關注婦女與兒童的健康與經濟計畫。

巴菲特之前曾表示：「我非常了解這3個孩子，也完全信任他們，2006年至2024年，我有機會觀察每個孩子，他們學習到很多關於大規模慈善事業和人性的知識。他們享受著經濟上的舒適，但不執著於財富。他們的母親，也就是他們學習這些價值觀的對象，如果知道他們的想法，一定會為他們感到驕傲，而我也是。」

巴菲特的3個孩子說，他們的世界觀、價值觀和慈善理念都源自於巴菲特家族，在父親財富開始成長時，他們過著中產階級或中上階級的生活，每天搭公車去公立學校上學，做家事賺零用錢，也打零工。

他們小時候，父親巴菲特開著一輛藍色福斯金龜車，母親積極擔任志工，蘇西上小學時要填寫一份人口普查表，母親要她在父親的職業欄寫下「安全分析師（security analyst）」，她說那時以為父親是職業是「檢查防盜警鈴的人」。

5大原則與策略

巴菲特的3名子女說關於如何有效將巨資用於慈善事業，他們有5項原則與策略。

第一是靈活性

蘇西說父親總是說：「這是我現在認為重要的事。但我不知道我死後20年或10年，情況是否依舊如此。」霍華德說：「我們在很多局勢瞬息萬變的地方工作，例如剛果東部，因此靈活性至關重要。」他說在非洲進行慈善實業必須與當地政府配合，但政府更迭頻繁，所以保持靈活性非常重要。

第二是勇於承擔風險、接受失敗

霍華德說基金會需要進行更大膽的嘗試，即使可能面臨失敗。蘇西說很多時候事情發展不如預期反是好事，因為能從中吸取失敗經驗。

但霍華德也說，並非所有失敗都值得肯定，「如果你確實犯了不該犯的錯搞砸了，那自是不行，但如果本來就知道是挑戰，而後失敗了，那就OK。」

第三是眼見為憑

閱讀所有的報告和研究，抵不上親身到現場看看，霍華德說置身改變的環境中，就會看到不同的東西：「我去了非洲97次，但第98次時依然能學到新事物。」

彼得也說「不親自看看就不會了解」，基金會營運之初他覺得自己「可以改變世界」，不過後來親自去了獅子山共和國、賴比瑞亞、孟加拉，才發現需求的規模龐大，這「慢慢地讓我們調整了方向」。

第四是信任但核實

捐贈出鉅款同時，建立信任和問責制至關重要。霍華德說他已經找到了可信賴的非營利組織和合作方：「我們有5、6個長期合作夥伴，每年定期向他們捐贈數千萬美元，我們建立了信任，你了解他們的運作方式，他們也清楚你的期望。」

不過他的撥款函中總會包含一條款，他隨時得以任何理由終止撥款。蘇西則說信任還包括分享負面結果：「如果有壞消息，我希望能聽到全部，你必須明確告知對方，我想知道所有情況。」

第五是高效率

就像巴菲特在生活中和在波克夏（Berkshire Hathaway）保持著名的低成本結構一樣，巴菲特家族在慈善事業中也充分利用每一分錢。

霍華德說他的基金會「分配率」即營運成本佔支出比例僅1.3%，「這是我們從小就被灌輸的觀念，我們知道這是父親期望我們做的事。」

與波克夏如出一徹，巴菲特3子女也相信精簡的員工結構有助快速決策，霍華德說：「在某些場合，我曾在2小時會議後當場做出5億美元（約158億元台幣）捐贈決定，就是『我們想做這件事，現在就投入資金』。」

果斷快速地進行大額捐贈，與許多基金會的運作模式形成了鮮明對比，尤其是層級繁多，較官僚主義的單位。蘇西說：「人們總是對我們這種雷厲風行的做法感到驚訝。」

