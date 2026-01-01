巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍

（中央社紐約31日綜合外電報導）在傳奇投資大師巴菲特（Warren Buffett）擔任執行長的最後一天，波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）股價小幅收低，明天起由阿貝爾（Greg Abel）接班。

路透社報導，波克夏A股今天下跌600美元，跌幅0.1%，收75萬4800美元；B股則下跌1.06美元，跌幅0.2%，以502.65美元作收。標普500指數則下跌0.7%。

自1965年巴菲特掌舵以來，幸運持有波克夏至今的投資人，已獲得約6.1萬倍的報酬，遠高於標普500指數（含股息）約460倍的回報。

儘管波克夏從未出現年度虧損，但標普500指數在2025年及過去10年的表現均優於波克夏，主因是巴菲特難以為規模達1.08兆美元的企業集團尋得合適的併購對象。

波克夏旗下子公司包括蓋可產險（Geico）、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway），以及數十家製造與能源企業，零售品牌則有Brooks、Dairy Queen、Fruit of the Loom與時思糖果（See's Candies）。截至2025年9月，該公司持有現金及等價物高達3817億美元。

現年63歲的阿貝爾於2000年波克夏收購中美能源（MidAmerican Energy，現為波克夏能源公司）時加入公司，自2018年起擔任副董事長，負責管理波克夏的非保險業務。

現年95歲的巴菲特將續任董事長，他計劃每天照常前往位於內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）、離家僅約3.2公里的辦公室上班，並協助阿貝爾處理事務。

副董事長詹恩（Ajit Jain）將繼續負責對波克夏保險事業的日常監督，而阿貝爾則將持續掌管BNSF鐵路、製造及能源業務。

負責豪華飛機事業NetJets的執行長強生（Adam Johnson），將直接監督波克夏的消費品、服務及零售業務，這些業務原先是由阿貝爾負責。（編譯：陳昱婷）1150101