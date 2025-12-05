巴菲特灑43億美金買進！含「輝」量不夠看，現在改看含「谷」量？

前陣子大家都在聊輝達（NVIDIA）和微軟，Google彷彿像是個被遺忘的資優生，雖然成績不錯但總少了點鎂光燈。但就在上個月（2025年11月），這個AI巨頭一口氣丟出了兩顆震撼彈：一是展現超強邏輯推理能力的Gemini 3模型問世，二是股神巴菲特掌舵的波克夏海瑟威，居然破天荒大買了43億美元的Google股票。







這兩件事湊在一起，市場嗅到了什麼味道？簡單說：「價值」與「成長」的黃金交叉點可能出現了。對於還在觀望、或是手上有些閒錢想佈局美股科技巨頭的投資人來說，這絕對是值得按下暫停鍵好好研究的時刻。

Gemini 3：不只是聊天，它開始「思考」了

過去兩年，Google在AI戰場上常被認為被ChatGPT壓著打，但Gemini 3的推出，似乎正式宣告Google的反擊戰開始。這款模型最大的亮點在於它的「DeepThink（深度思考）」推理能力，在數學、科學編碼和多模態處理上都展現了壓倒性的優勢。

市場對此反應熱烈，因為這代表Google不再只是防守搜尋引擎的老本，而是真正拿出了能與對手抗衡、甚至超越的武器。對於投資人來說，這消除了「Google會被AI淘汰」的最大疑慮，重新確立了它在科技護城河中的地位。

更有意思的是，Gemini 3的推出一度讓市場重新估算AI生態的贏家，NVIDIA股價在消息後市值一度蒸發超過 2,500 億美元，因為投資人開始意識到：AI 的獲利不只在賣晶片，更在掌握流量、雲端與應用入口，而這正是 Google 擅長的地方。

股神背書：巴菲特的「價值」認證

如果說Gemini 3是給成長型投資人的定心丸，那巴菲特的進場就是給價值型投資人的強力背書。波克夏在第三季大舉建倉Google，一躍成為其第十大持股。熟悉巴菲特的人都知道，他老人家最討厭看不懂的科技股（雖然他很愛蘋果），也極度重視「安全邊際」。他會選在這個時候買進，暗示了兩件事：

1.估值合理：相較於其他飛上天的AI股，Google的股價可能被低估了。

2.護城河穩固：即便AI競爭激烈，Google的搜尋與雲端業務依然是台超級印鈔機。

台股ETF也能當Google股東

想跟單巴菲特，就算沒有美股帳戶，也可以透過買進持有Google（Alphabet）佔比高的台股ETF，你也能間接成為這家科技巨頭的股東，還能同時分散風險到其他科技強權。以下整理幾檔是目前市場上Google含金量較高的熱門選擇：

1.統一FANG+(00757)：這檔是科技巨頭的集中營，Google權重通常在10%左右，適合想精準打擊尖端科技股的人。

2.凱基全球菁英55(00926)：涵蓋多種產業的頂尖公司，同時持有輝達與Google，是「全都要」的好選擇。

3.國泰北美科技(00770)：一口氣打包北美科技龍頭，等於用一檔ETF卡位AI、雲端和數位廣告三大成長動能。

4.復華S&P500成長(00924)：鎖定S&P500中成長性最好的公司，前十大清一色美股科技明星，適合想押寶美股長線成長又想分散風險的投資人。

5.野村美國研發龍頭(00971)：追蹤研發投入最凶的美國企業，成分股集中在高研發支出的科技龍頭，適合看好之後各大企業會持續加碼AI研發的人拿來長抱。

251205-etf-02.png

工欲善其事：用《ETF存股計畫》透視你的持股

說了這麼多，到底哪一檔ETF最適合你？這時候就要靠工具來幫忙了。透過《ETF存股計畫》APP，你可以輕鬆完成以下兩步功課，不再憑感覺投資。

1.查詢成分股，確認「含谷量」

想知道哪檔ETF的Google佔比最高？打開APP點擊個股資訊中的「成分股」頁籤，這裡有每日更新的權重變化和圓餅圖。你可以清楚看到Google在該ETF中的確切比例，甚至還能看到它所屬的產業分佈，確保你的錢是真的投在你看好的標的上。

2.報酬率比較，誰才是績效王

選定幾檔候選名單後（例如00757vs00770），可以使用APP的「報酬率比較」功能，提供過去的績效回測。你可以一目了然地看到在過去的漲跌波段中，哪一檔ETF的表現更好。

dividend-01.png

＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。