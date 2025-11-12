巴菲特發表隱退信 將加速移轉1490億美元財產給子女基金會

巴菲特周一發表致股東信函，分享他為人熟知的軼事、商業經驗和人生感悟。（圖片來源／維基百科）

現年95歲的傳奇投資人巴菲特被譽為美國「股神」，他在感恩節前夕發表1封致股東公開信，開頭寫道：「我要隱退了。」美國媒體《CBS》認為，這可能是他作為波克夏（Berkshire Hathaway）執行長的最後一封公開信了。

《華爾街日報》報導，雖然未來他仍將繼續每年向子女和股東們撰寫感恩節致辭，不過一旦阿貝爾（Greg Abel）在今年年底接任執行長（CEO），巴菲特將不再撰寫波克夏的年度股東信，年度股東信撰寫工作將由阿貝爾接手，阿貝爾也將主持明年起的年度股東大會。

在周一發布的一系列內容豐富的演講中，巴菲特分享他為人熟知的軼事、商業經驗和人生感悟，同時透露一些關於慈善捐贈和CEO薪酬的新計劃。

這一封公開信有9大重點：

巴菲特罕見談到自己的身體狀況：他表示自己整體感覺良好，儘管年齡增長確實影響他的平衡能力、視力、聽力和記憶力。他信裡說「雖然我行動緩慢，閱讀也越來越困難，但我每周五天都去辦公室，和一群很棒的人才一起工作。」

談慈善：這位億萬富翁將價值約13億美元的波克夏B類股捐贈給四個家族基金會，並將保留大量A類股直至股東對繼任CEO Abel建立長期信心，稱他的子女和波克夏董事100%支持阿貝爾。

巴菲特要將他持有的1800股波克夏A類股轉換為270萬股B類股，其中150萬股捐贈給以亡妻命名的Susan Thompson Buffett基金會，其餘各40萬股捐贈給三個子女的基金會，分別為Sherwood基金會、Howard G. Buffett基金會和NoVo基金會。

巴菲特談到波克夏：巴菲特說將加速向子女基金會捐贈1490億美元遺產，主要是因為考慮到三個子女自身年齡較大，需提高他們在被替代受託人接替前處置全部遺產的可能性。

實際上，他對波克夏的樂觀展望並未改變。他將持有「相當數量」的公司A類股票，直到股東對繼任CEO感到滿意為止。 「這種信心應該很快就能建立起來。」他說。

談到接班計劃：他在信中寫道，「阿貝爾是一位傑出的管理人，一位不知疲倦的工作狂，也是一位坦誠的溝通者。祝愿他任期長久……我希望他身體健康，未來幾十年都能如此。如果運氣好的話，波克夏在未來一個世紀裡只需要5、6位執行長。」

談家鄉英雄：這封信用了兩頁多的篇幅，來講述家鄉奧馬哈（Omaha）的美好生活，以及內布拉斯加州同鄉們的傑出和智慧，其中包括巴菲特的摯友查理·蒙格（Charlie Munger ）和可口可樂前總裁唐·基奧（Don Keough）。

「回首往事，我覺得波克夏和我之所以能取得如此成就，都得益於我們在奧馬哈的根基，而不是我住在其他任何地方；美國中部是一個非常適合出生、養家糊口和創業的地方。」

巴菲特談嫉妒：改革者試圖透過要求公開老闆的薪酬，並與普通員工的薪酬進行比較，好讓執行長感到難堪。對此現象，他寫道，「這些好意適得其反。相反，CEO開始關注競爭對手，並向董事會辯稱他們的價值更高。新規引起嫉妒的心態，而非節制。那些非常富有的CEO畢竟也是人，他們常常感到不安的是，其他CEO變得越來越富有，嫉妒和貪婪總是如影隨形。」

談生老病死的艱難課題：他說有時，優秀且忠誠的主管也會罹患失智症、阿茲海默症或其他衰弱性疾病。「查理和我曾多次遇到這個問題，但我們沒有採取行動，但是這種疏忽可能會鑄成大錯。董事會必須意識到這一點並承擔責任，儘管說起來容易，做起來難，我能給的建議只有：董事們應該保持警惕，並勇於發聲。」

談大逆轉：他指出，在他管理波克夏的60年間，波克夏的股價曾三度最多重挫50%，面對這樣谷底，巴菲特這樣鼓勵自己：「不要絕望；美國會復甦，波克夏的股價也會復甦。」

談人生：「想你希望你的訃告上怎麼寫，然後努力活出配得上它的生活。」他在公開信的結尾寫道：「慎重選擇你心目中的英雄，然後效仿他們。你永遠不會完美，但你總是能夠做得更好。」

