■巴菲特臨別贈言
文．洪寶山
2025年11月10日，巴菲特以「going quiet」(歸於沉寂)，寄出卸任CEO前的最後一封股東信，正式宣布結束長達六十餘年的股東信傳奇，以一貫平實語氣、敏銳洞見，勉勵大家珍惜人生、堅守原則並傳遞善良，相信善行與信任比資本更持久。信中針對事業、人生、財富傳承以及現代企業治理留下多項重點啟示與臨別贈言，分享如下：
正面看待錯誤和改善空間
巴菲特坦言：「幸運女神眷顧我大半生」，並呼籲「選對英雄並效法他們」，正面看待錯誤和改善空間。他表示：「偉大不是金錢、名聲或權力，而是善行。善良無價。清潔工和董事長一樣，都是人。」並強調財富應在「巔峰時刻有意義地分配」，才能兼顧家族和社會，批評現代企業高層酬勞的「炫富與攀比」文化，並直言薪酬透明規範未必能解決問題。
巴菲特臨別贈言與人生建議：(1)珍惜時間，投入熱愛的人事物。(2)擁抱簡單，避免複雜、遠離債務，讓心靈自由。(3)選擇榜樣並努力效法，「你永遠不會完美，但可以一直變得更好。」(4)保持信念與耐心，勿過度在意短期波動。(5)學會感恩，明白幸運與機會來自時代背景與社會結構。(6)偉大來自善良，衡量自己與企業成就亦應以心胸與善行為準則。
以善良與智慧為內心明燈
在全球投資圈的搭檔中，芒格和巴菲特可謂是神仙級的組合，絕對的黃金搭檔，相識六十多年，芒格曾表示，「巴菲特受益於身邊有一個懂行並(願意)說話的人，我認為我在這方面非常有用。」而巴菲特曾表示：「如果沒有查理的靈感、智慧和參與，波克夏．海瑟威公司不可能發展到現在的地位」。
芒格鼓勵世人「保持信念，不忘初心，選擇善良與智慧同行」，與巴菲特的臨別贈言隔空呼應，留給後人的知行合一的生活準則與人生哲學，更是投資人每天面對爾虞我詐的股市裡，內心的一盞明燈。
芒格最後年度股東會的臨別贈言：(1)人生最大的教訓之一，就是遇到壞影響的人，請盡快讓他們離開你的生活。(2)我想知道自己會在哪裡死去，然後永遠不去那裡。(3)價值投資者的時代越來越難了，因為競爭者太多。要做好準備，只能獲得較少的回報。(4)如果你能找到幾家真正優秀的公司，盡量多持有幾家，這是成功的關鍵。
面對AI熱潮與AI泡沫爭論，投資人可以如何運用巴菲特與芒格的投資經驗與智慧，在這場號稱第四次工業革命的產業趨勢，避開風險、獲取利潤呢？巴菲特與芒格在面對AI熱潮、產業泡沫爭議時，主張投資人應回歸基本面、長期主義與逆向思考原則，用嚴謹的方法避開風險、爭取穩健獲利。
AI業績成長須有核心競爭力
巴菲特近年AI領域相關持股(如蘋果、亞馬遜、Google)，並非純粹押注AI，而是投資那些有核心競爭力、受惠AI而業績成長的企業，而非高風險炒作標的。芒格一再強調逆向思維，高估值、資本支出巨大而缺乏明確護城河的企業需謹慎對待，避免重蹈網路泡沫覆轍。芒格警告投資人冷靜看待AI創新，他表示：「AI很重要，但泡沫與荒謬很常見」。
總結來說，巴菲特與芒格教導投資人，在AI科技革命或AI泡沫階段，「只投資能長期理解與信任的企業，勿被熱潮沖昏頭腦」，以逆向思維和基本面檢驗做風險防禦與價值擷取，並持續反思、不斷修正與等待價值兌現。
