巴菲特退休倒數！波克夏罕見遭降評 股神光環褪色？分析師曝關鍵風險

財經中心／王文承報導

巴菲特所掌管的波克夏海瑟威，罕見遭到分析師下達「賣出」評級。（圖／巴菲特IG）

被譽為「股神」的投資大師巴菲特向來以精準投資聞名，許多投資人甚至將他的操作視為市場風向標。然而，他所掌管的波克夏海瑟威罕見遭到分析師下達「賣出」評級，引發市場關注。分析師指出，除了宏觀經濟風險，巴菲特即將卸任也成為投資者隱憂。

波克夏遭降評 股神光環褪色？



投資銀行Keefe, Bruyette & Woods（KBW）分析師席爾茲（Meyer Shields）26日發布報告，將波克夏A股評級從「與大盤持平」下調為「跑輸大盤」。他表示：「許多因素正在朝錯誤方向發展。」在彭博追蹤的六位分析師中，席爾茲是唯一給予「賣出」評級者。

廣告 廣告

席爾茲指出，波克夏正面臨多重挑戰，包括汽車保險業務利潤見頂、關稅壓力、利率走低、保險與能源業務獲利增長放緩，以及美國清潔能源稅負抵免政策收緊；再加上巴菲特明年1月將卸任執行長，可能影響投資者信心，對股價造成壓力。

此外，他也將波克夏目標股價從原本的74萬美元（約新台幣2285萬元）下調至70萬美元（約新台幣2162萬元）。消息傳出後，波克夏A股27日收跌約0.79%，報73萬2650美元。

巴菲特今年5月在波克夏年度股東大會上宣布，將於2025年底退休，並由副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任執行長。自宣布交棒以來，波克夏A股表現已落後標普500指數逾28個百分點，引發市場關注。

更多三立新聞網報導

除濕機別亂開！台電曝3大危險操作 「這情況」人真的不能待室內

玩具消失又出現！妹子嚇壞竟「沾咖啡色污漬」 懷疑弟偷拿崩潰喊：好噁

臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相

確認過眼神！黑絲OL爆紅受訪「因1事」被公雞狂追：以為向牠發起挑戰

