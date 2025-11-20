巴菲特退休前為何重押Google？蔡正元指一優勢勝過OpenAI：這孩子比較會賺錢

​股神巴菲特旗下的波克夏近期公佈最新投資組合，其中最受矚目的是大幅增加對科技巨頭Alphabet的持股，讓Google母公司一躍成為波克夏第十大股權投資。對此，前立委蔡正元認為，巴菲特的判斷是對的，因為Google每月的每股盈餘（EPS）約為1元，只比輝達差一點。

蔡正元在節目《大大平評理》指出，巴菲特看好Google的Gemini，因為用Google搜尋資訊時，AI能即時提供結果，巴菲特認為，這種模式將升級Google原有的搜尋模式，而OpenAI目前並沒有同樣的搜尋模式，加上用戶習慣使用Google，因此他認為，Google在這場AI競賽會笑到尾巴。

廣告 廣告

蔡正元指出，巴菲特認為Gemini模型推出後，效能會越來越好，因為它使用的是TPU而非GPU，巴菲特認為，TPU在競爭中有優勢，但蔡正元也坦言，這個結果仍很難預測。

主持人提問，「Gemini會贏過OpenAI嗎？」蔡正元直言，目前OpenAI在模型規模上占優勢，但Gemini的互動能力較強，因為它整合在Google生態中，「所以我們的老先生（指巴菲特）就覺得這個孩子比較會賺錢。」

更多風傳媒報導

