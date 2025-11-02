巴菲特錯了，還是大家都錯了？AI熱潮股神卻狂賣 阮慕驊：我只確定「這一事」

「股神」巴菲特即將退休交棒，不過他的波克夏海瑟威公司在今年第3季，現金儲備飆升至逾3800億美元，創下歷史新高紀錄，引發市場關注。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，是巴菲特錯了，還是大家都錯了？​



阮慕驊表示，95歲的巴菲特準備卸任交棒之際，波克夏的現金儲備正在創下歷史新高，3820億美元。波克夏最新財報顯示，這家集團截至第3季度，現金儲備達到3817億美元，比上一季度增加了376億美元，相當於每天增加4.2億美元現金、每小時1700萬美元現金。

阮慕驊指出，過去3年，波克夏累計淨賣出約1840億美元的股票，僅在第3季度就再度拋售了價值61億美元的普通股。自巴菲特在5月份的年度股東大會上宣布將卸任CEO以來，波克夏的A類股股價已下跌約12%，而同期標普500指數則上漲了約20%。

阮慕驊直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，只有巴神視而不見？巴菲特錯了，還是大家都錯了？「我現在沒答案。但是我知道，哪天全球股市因為AI泡沫而崩了，最安全的股票就是波克夏。」

