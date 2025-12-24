巴菲特「很無聊」？貝佐斯最想被問1問題？《一如既往》說書兌換SOP一秒免費領：破解23條人性案例

「無論世界如何變遷，有些事，永遠不會改變...」如果拚命想追求100%精準的投資眼光及策略，那麼等待著你的，很有可能將是0%的成功率，因為投資並不只是數學，更多的是心理學。你知道股神巴菲特超過99%的財富，是在50歲生日以後才獲得的嗎？許多人都將財富重點著墨在他的投資技巧、標的，然而巴菲特的成功不是因為他智商最高，而是他「忍受無聊」的能力最強。又或者，想要「預測」未來，亞馬遜創辦人貝佐斯表示，他最常被問到的問題「未來十年會有什麼改變？」卻幾乎從未有人反問「未來十年，什麼不會改變？」

《一如既往：不變的人性法則與致富之道》由23個短篇故事組成，每一章都揭示了一個關於金錢、成功與生活的不變法則。書中同時也帶出了一個值得深思觀點，「想了解未來的趨勢，那麼應該先去研究那些『一如既往』的過去。」

《一如既往》說書（👉連結請點我）

，從中了解未來趨勢！





基於巴菲特、貝索斯遵循的思維模型，破解23條人類社會不變的法則，更多《一如既往》說書影音內容，可供快速應用於生活決策，用歷史案例避開常見的決策陷阱、取代盲目預測，從「不變的規律」找到投資、職場、生活決策的穩定錨點。