巴菲特：波克夏較任何企業更有機會度過下個百年

（中央社紐約2日綜合外電報導）甫卸任波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）執行長的巴菲特表示，他交棒給自己力挺的接班人阿貝爾（Gregory Abel）後，波克夏相較於任何企業更有機會度過下一個百年。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）接受美國財經媒體CNBC節目特別專訪時告訴主持人奎克（Becky Quick），「與我所能想到的任何企業相比，我認為波克夏更有機會從現在起延續100年」。

CNBC今天僅播出部分訪談片段，預計美東時間13日晚間7時播出完整訪談。

巴菲特去年12月31日將執行長交棒給阿貝爾，結束他在波克夏長達一甲子的傳奇掌舵生涯。

這位傳奇投資人表示：「阿貝爾將成為決策者。想不到他1週內能完成的事，比我1個月內做的事更多…我寧可請他幫我理財，也不願交給美國任何優秀的投資顧問或企業執行長。」

巴菲特卸任執行長後將續任波克夏董事長。

他還透露未來將淡出公開場合，還說不會在今年度的股東大會上發言，「一切都將照舊。我會到場，不會在股東大會上發言，但會坐在董事席。」（編譯：洪啓原）1120102