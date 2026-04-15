巴西代表矮化台灣！外交部「當面約見」：第一時間強烈抗議與關切

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記者楊士誼／台北報導

陳明祺表示，針對巴西代表矮化台灣的言論，第一時間就表達強烈抗議並當面約見該代表。（圖／翻攝自國會頻道）

巴西駐台代表桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受媒體專訪時稱「台灣是中國一部分」，外交部政務次長陳明祺今（15）日於民進黨立委林楚茵質詢時回應，第一時間表達強烈抗議與關切，並當面約見該代表，後續還會研議相關行動。林楚茵則建議，巴西作為台灣第二大黃豆進口國，我方應利用經濟工具回擊，主管機關不能跪也不能躺平。

林楚茵指出，巴西駐台代表在鄭習會後發表一中言論，時間點非常不恰當，甚至以國民黨主席鄭麗文等人的發言作為依據，嚴重扭曲事實。她強調，依據《維也納外交關係公約》第41條，外交代表負有不干涉內政的義務，其言論明顯違反國際法。她質疑外交部是否已提出正式抗議？

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陳明祺回應，巴西駐台代表休假中，在休假期間發表不當言論，外交部第一時間表達強烈抗議與關切，並當面約見該代表，後續還會研議相關行動，他也強調須兼顧雙邊關係發展，然國內政治領袖對國家定位應有一致認知，避免讓外部勢力認為有機可乘，尤其是中國利用此機會宣傳其觀念，造成如此遺憾其來有自，一方面對巴西最強烈抗議，也期待國人對我國與中國互不隸屬的事實能清楚掌握。

林楚茵指出，巴西為台灣僅次於美國的第二大黃豆進口國，長期占四成，而該代表也曾說過，希望巴西牛肉進口台灣。面對對方發表錯誤言論，要顧及兩國的交流時把對方趕走無濟於事，但台灣有經濟實力，經濟才是關鍵工具，「有武器但是要用」台灣應有能力選擇合作對象，而非被動承受壓力，主管機關不能跪也不能躺平。

陳明祺回應「會研議」，而糧食來源多元化是必要因素，並指出我國與友邦巴拉圭正積極深化農業合作，包括黃豆及肉品供應，目前也與農業部配合，希望發揮總合外交，兼顧國家安全與外交布局。

林楚茵強調，中國長期在拉美地區透過經濟手段進行滲透，過去包括巴拿馬、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等國皆已出現相關案例，顯示經濟即是外交影響力的核心工具，行政部門應有積極動作，應正視現實，提出具體行動，而非僅停留在抗議層次。陳明祺回應，行政院已設有跨部會「經濟外交工作小組」，會把此案納入下次討論，外交部會表達抗議並持續尋求更具創意與實質效果的應對方式。

林楚茵最後要求，相關部會應於一個月內提出具體行動報告送交立法院外交及國防委員會，強調面對挑釁必須有所作為，台灣不能被動應對，更不能「躺平」，應以實力爭取國際尊重。

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