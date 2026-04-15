巴西代表稱矮化台灣惹議 林楚茵「不能當單一事件」：外交部應拿出作為

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記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委林楚茵（圖／翻攝自林楚茵臉書）

巴西駐台代表桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近日接受媒體專訪時稱「台灣是中國一部分」，外交部14日回應，已向其表達嚴正關切與抗議，「我們請他以後注意他的發言」。對此，民進黨立委林楚茵今（15）日表示，台灣不是中國一部分，外交部不能只有口頭抗議。面對中國透過外交途徑持續散播矮化台灣的錯誤敘事，外交部不能只有表態，更應依國際法拿出具體作為。

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林楚茵在臉書發文指出，巴西駐台代表竟稱「台灣是中國的一部分」，這不只是錯誤發言，更已違反《維也納外交關係公約》第41條明定「外交人員不得干涉駐在地內政」的國際法義務。

林楚茵直言，2月才有烏拉圭附和中國敘事，現在又來一次，這次甚至還是駐台代表，這就不能只當成單一事件。

林楚茵強調，面對中國透過外交途徑持續散播矮化台灣的錯誤敘事，外交部不能只有表態，更應依國際法拿出具體作為。



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