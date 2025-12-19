巴西傳統武術舞 團體治療巴金森氏症

醫療趨勢關心失智症，也要關注巴金森氏症，因為英國醫學期刊指出，到了2050年，全球巴金森氏症患者，將大幅成長到2500萬名。在巴西，為了協助患者減緩病情，有物理治療師、透過傳統舞蹈、音樂和武術的「卡波耶拉舞」，進行團體治療，有效改善病友協調性、平衡性、反應能力和敏捷性。

大家圍成一圈，跳起 卡波耶拉舞。在巴西，有物理治療師 正透過這種團體治療，協助患者減緩病情。

物理治療師佩索托：「卡波耶拉的動作範圍很廣，上下肢 手臂和腿部之間，需要同步協調地進行切換。」

在里約熱內盧的舞蹈教室裡，這些參與練習的病友，都罹患了巴金森氏症。根據美聯社報導，巴西約有20萬人，深受這種 神經退化性疾病所苦。主要症狀是不自主的顫抖，或肌肉僵硬、動作緩慢。

參與者弗雷塔斯：「自從我開始練習卡波耶拉，我感覺自己像變了一個人，走路和看別人時，我都感到很安全，這讓我的身體動起來，讓我的生活更有價值。」

卡波耶拉是巴西傳統舞蹈、音樂和武術的融合。許多參與者表示，練習這些動作，有助於他們恢復身體平衡。

參與者利馬：「保持平衡對我來說，一直是個問題，我正在努力 也獲得進展，雖然仍然很困難。」

參與者阿澤維多：「開始練習卡波耶拉1個月後，我走路的問題就改善了，現在可以步行個7公里 8公里，也毫無問題。」

神經學家解釋，鼓的節奏可以促進病情改善，因為這有助於刺激大腦中，其他的運動通路，而不再使用已受損的通路。

物理治療師 佩索托則表示，這種運動能練習患者的協調性、平衡性、反應能力、變向能力和敏捷性。因此她希望 能將自己發展的這些技巧，傳授到更多地方，以讓更多病友 感受到 卡波耶拉的療癒力量。

