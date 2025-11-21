巴西公布COP30氣候協議草案 移除淘汰化石燃料計畫

主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)的巴西今天(21日)發布一份協議草案，其中推動淘汰化石燃料的計畫遭到刪除。

過去兩週以來，全球近200個國家在巴西亞馬遜雨林城市貝倫(Belem)參與COP30大會，針對化石燃料的未來展開激烈辯論。燃燒化石燃料會產生溫室氣體，是造成全球暖化的主因。

包括德國、肯亞和低窪島國在內等數十個國家一直大力推動制定一份路線圖，以實現兩年前COP28的決議：呼籲全球「轉型脫離」(transition away)化石燃料。

不過這項目標未能獲得沙烏地阿拉伯等產油國家認同。在今天清晨發布的協議草案中，所有與化石燃料有關的內容都被刪除了。

除此之外，這份草案也呼籲全球在2030年前，將因應氣候變遷的資金從2025年的基準提高2倍。不過，草案中並未具體說明這筆資金將由何方提供，可能讓貧窮國家大失所望。

該協議草案也提及，將在未來三屆聯合國氣候峰會上啟動「貿易對話」。此舉受到中國等國家歡迎，但可能讓歐盟感到不安，因為這類討論往往集中在歐盟的碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM，是針對高碳排進口商品所徵收的關稅)上。南非和印度曾批評該機制，並主張予以取消。

這份草案仍有待進一步協商，並由與會各國一致同意通過。COP30預計將在今天稍晚閉幕。(編輯：陳士廉)