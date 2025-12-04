巴西出現「韓國歐巴約會網站」 疑涉性剝削犯罪警方調查中

根據韓國駐聖保羅大使館和當地社群消息，近期巴西主要社群媒體上出現一則標題為「與韓國歐巴約會」的付費約會網站宣傳，該網站疑似針對喜愛韓流的女性進行性剝削犯罪，當地警方已展開調查。

巴西出現一個疑似騙色的韓流約會網站。（圖／翻攝自網路）

據《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報導，該網站主打「與歐巴一起再次感受韓劇的魔力！」，並宣稱將提供「在聖保羅浪漫氛圍中的難忘體驗」。網站還刊登了一名被稱為「瑞克歐巴（Oppa Rick）」的男子介紹照，該男子似乎是網站營運者或與營運者有關，照片旁並附有韓文「愛」、「回憶」和「夢想」等字樣。

網站介紹「瑞克歐巴」是一位融合韓國和日本魅力的國際模特兒，並表示「在聖保羅將戲劇的魔力化為現實，讓你擁有如主角般的體驗」。韓國駐聖保羅大使館表示，已確認該網站涉嫌對巴西女性犯下性犯罪的跡象，目前正與當地執法機關合作調查中。

據了解，當地調查人員正在追查一名「具有日本血統的巴西籍男子」，該男子涉嫌營運這個疑似安排非法活動的約會網站。韓國駐聖保羅大使館也發布了一則包含該網站資訊的警示公告，並在社群媒體上發文呼籲受害者出面舉報。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

