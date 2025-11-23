巴西前總統又出事！波索納洛「焊掉腳鐐」被收押 法院：他想趁集會逃跑
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子腳鐐並具潛逃風險，於22日遭警方正式拘捕，結束其數月以來的居家監禁。巴西最高法院法官莫拉伊斯（Alexandre de Moraes）指出，考量其逃亡意圖與新證據浮現，收押屬於預防性必要措施。
根據《路透社》和BBC的報導，波索納洛於今年9月被法院判處27年3個月徒刑，罪名為策劃政變、企圖推翻2022年大選結果及阻止現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職。法院指出，其政變計畫甚至包括暗殺魯拉、副總統候選人阿爾克明（Geraldo Alckmin）與審判法官莫拉伊斯，惟未獲軍方支持而告失敗。
波索納洛因在電子監控期間違反規定，並試圖破壞腳鐐脫逃，引發司法單位警戒。法院文件指出，他曾使用烙鐵燒毀腳鐐外殼，並於警方錄影中承認行為，聲稱是出於「好奇」，但否認有意逃亡。儘管如此，當局仍判斷其有意脫逃並採取行動。
法官莫拉伊斯特別提及，波索納洛之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）近日號召支持者於其住家外舉行集會，恐藉混亂掩護其逃離監控。他亦指出，波索納洛過去曾考慮前往阿根廷使館尋求庇護，其多名親信已出境，增加潛逃可能性。
目前波索納洛被關押於巴西利亞聯邦警察局一處12平方公尺的獨立房間，內設有床鋪、冷氣、電視與衛浴設備。法院並下令其律師團於24小時內就腳鐐損壞行為作出正式說明。波索納洛律師團表示「深感困惑」，主張集會為宗教性祈福活動，受憲法保障，並聲請其以人道理由繼續居家監禁，稱他因2018年遇刺事件至今仍需接受腹部相關治療。但法院已駁回此請求。
事件引發國際反應，美國前總統川普表示對波索納洛被捕「感到遺憾」，而美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）則批評巴西法官莫拉伊斯濫權，指其作法危及法治與政治穩定。波索納洛自卸任以來面臨多起官司纏訟，包括2023年初其支持者衝擊國會事件。他已被禁止參選至2030年，若最終上訴失敗，將正式入監服刑。
看更多 CTWANT 文章
搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因
女使用洗衣膠囊突爆開噴入眼 右眼化學性灼傷「視力剩0.06」險失明
大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
其他人也在看
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 7 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 23 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 23 小時前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 23 小時前
猜鄭文燦仍可能選桃園！凌濤拆解「這句話埋伏筆」：藍白合也不能掉以輕心
媒體人吳子嘉21日於Youtube個人頻道《董事長開講》直播中聲稱，已得到可靠消息，前桃園市長鄭文燦曾私下會面黨內高層，表達參選桃園市長的意願，此番言論遭到民進黨桃園市議員魏筠昨（23）於臉書發文反駁，表示已詢問過鄭文燦，鄭文燦表示「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今日臉書發文表示「鄭文燦參選2026並非空中樓閣。」凌濤表示，「我......風傳媒 ・ 47 分鐘前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 10 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 5 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案
幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前