巴西前總統又出事！波索納洛「焊掉腳鐐」被收押 法院：他想趁集會逃跑

巴西前總統波索納洛因破壞電子腳鐐並疑似有潛逃計畫遭警方收押。 （圖／達志／美聯社，下同）

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子腳鐐並具潛逃風險，於22日遭警方正式拘捕，結束其數月以來的居家監禁。巴西最高法院法官莫拉伊斯（Alexandre de Moraes）指出，考量其逃亡意圖與新證據浮現，收押屬於預防性必要措施。

波索納洛在警方訊問中承認用烙鐵燒毀電子腳鐐外殼，辯稱「只是出於好奇」。

根據《路透社》和BBC的報導，波索納洛於今年9月被法院判處27年3個月徒刑，罪名為策劃政變、企圖推翻2022年大選結果及阻止現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職。法院指出，其政變計畫甚至包括暗殺魯拉、副總統候選人阿爾克明（Geraldo Alckmin）與審判法官莫拉伊斯，惟未獲軍方支持而告失敗。

廣告 廣告

波索納洛因在電子監控期間違反規定，並試圖破壞腳鐐脫逃，引發司法單位警戒。法院文件指出，他曾使用烙鐵燒毀腳鐐外殼，並於警方錄影中承認行為，聲稱是出於「好奇」，但否認有意逃亡。儘管如此，當局仍判斷其有意脫逃並採取行動。

波索納洛目前被羈押在巴西利亞聯邦警察局的獨立房間內

法官莫拉伊斯特別提及，波索納洛之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）近日號召支持者於其住家外舉行集會，恐藉混亂掩護其逃離監控。他亦指出，波索納洛過去曾考慮前往阿根廷使館尋求庇護，其多名親信已出境，增加潛逃可能性。

目前波索納洛被關押於巴西利亞聯邦警察局一處12平方公尺的獨立房間，內設有床鋪、冷氣、電視與衛浴設備。法院並下令其律師團於24小時內就腳鐐損壞行為作出正式說明。波索納洛律師團表示「深感困惑」，主張集會為宗教性祈福活動，受憲法保障，並聲請其以人道理由繼續居家監禁，稱他因2018年遇刺事件至今仍需接受腹部相關治療。但法院已駁回此請求。

波索納洛於9月遭判27年徒刑，罪名為策劃政變阻止政權交接，案件仍在上訴中。

事件引發國際反應，美國前總統川普表示對波索納洛被捕「感到遺憾」，而美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）則批評巴西法官莫拉伊斯濫權，指其作法危及法治與政治穩定。波索納洛自卸任以來面臨多起官司纏訟，包括2023年初其支持者衝擊國會事件。他已被禁止參選至2030年，若最終上訴失敗，將正式入監服刑。

波索納洛於9月遭判27年徒刑，罪名為策劃政變阻止政權交接，案件仍在上訴中。（圖／翻攝自X，BBC News (World)）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

女使用洗衣膠囊突爆開噴入眼 右眼化學性灼傷「視力剩0.06」險失明

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠