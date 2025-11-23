巴西前總統拿烙鐵破壞腳鐐 遭從居家軟禁改拘留

巴西最高法院公布的影像顯示，居家軟禁中的前總統波索納洛，腳踝上的電子追蹤器明顯受損。

在探員詢問下，他坦承出於好奇，用尖頭的電烙鐵加以破壞。最高法院認為，他很可能想藉助兒子在住所外號召的守夜活動，趁亂潛逃，規避被判處27年的刑期，22日下令警方將波索納洛預防性拘留。

消息一出，反對他的民眾歡喜開趴，慶祝司法捍衛民主體制的勝利。

里約酒吧經理馬查多表示，「我發文邀大家來參加監獄森巴，現在已經有4萬個讚、3千多則留言，大家決心慶祝波索納洛被捕。」

廣告 廣告

目前他被關在巴西利亞聯邦警察總部特殊拘留室，支持與反對者在警局外爆發衝突，波索納洛之子率群眾唱聖詩、持續守夜，流淚控訴政治迫害。

波索納洛之子佛拉維歐．波索納洛說：「我們永遠不會放棄巴西，永遠、永遠、永遠不會，我們會盡我們所能，祈求上帝讓波索納洛擺脫困境。」

波索納洛在2022年競選連任失敗，之後發動政變不成，被判刑27年3個月，後來還因為試圖說服美國干預，而遭居家軟禁，目前正尋求各種上訴手段延遲入監服刑。

高法院將在24日召開非常會議，審查這次逮捕令的合法性。波索納洛造成的分裂對立，也將持續影響巴西的民主發展。