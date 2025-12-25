巴西前總統波索納洛宣布 支持長子明年參選總統

巴西前總統波索納洛的長子，國會參議員福拉畢歐，12月19日接受路透社專訪時透露，有意參加明年總統大選。路透社



巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）25日獲准保外就醫期間，宣布支持長子福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）參加明年總統大選。

波索納洛被控謀畫政變未遂，今年9月遭重判27年有期徒刑，上訴皆被駁回。等待上訴結果時他居家軟禁，其配戴的電子腳鐐上月22日遭破壞，最高法院以他有逃亡意圖發出預防性逮捕令，並於3天後發監執行。

44歲的現任參議員福拉畢歐19日接受路透社專訪時透露有意參選，希望能在明年10月4日舉行的總統大選鞏固父親的保守派政績，打敗欲尋求連任的魯拉。

福拉畢歐在首都巴西利亞的一間醫院前代為宣讀波索納洛的信，他在信中表示：「基於不允許人民意志被噤聲的承諾，我決定提名福拉畢歐為2026年總統大選的預備候選人。」

70歲的波索納洛正在這間醫院接受治療。他在2018年9月的總統大選競選活動中遭一名疑似左翼分子刺傷腹部，之後為後遺症所苦，並多次接受手術。他今年4月即因反覆出現的腸道問題，動了一場長達12小時的手術。

波索納洛的妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在社群媒體上則表示，他當時正在接受預定的疝氣治療。

路透社報導，最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）批准波索納洛保外就醫，但警方接獲命令必須守候在病房外，且房內禁止使用電腦與行動電話。

福拉畢歐宣布參選總統的消息引發巴西金融市場動盪。投資者原本預期波索納洛會支持更具經驗的候選人，例如前基礎設施部長、現任聖保羅州州長福瑞塔斯（Tarcisio de Freitas）。

