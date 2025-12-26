巴西前總統波索納洛暫出獄 順利完成疝氣手術

（中央社巴西利亞25日綜合外電報導）因發動政變未遂被判刑27年的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），今天完成腹股溝疝氣手術，他的妻子表示手術過程順利。

法新社報導，現年70歲的波索納洛昨天獲准暫時出獄，前往巴西利亞的DF Star醫院接受手術。這是他自11月底入獄以來首次離開監獄。

波索納洛的妻子蜜雪兒‧波索納洛（Michelle Bolsonaro）在Instagram發文宣布：「手術順利完成，未出現併發症。現在我們等他從麻醉中醒來。」

自2018年競選總統時遭刺腹部以來，波索納洛一直飽受健康問題困擾，腹部傷勢讓他動過多次手術。此外，他近期還被診斷出患有皮膚癌。

醫療團隊預計，這位曾於2019年至2022年執政的極右派前領導人，還需住院觀察5到7天。

這次手術旨在對腹股溝疝氣進行修補，該病症是因腹壁肌肉撕裂，使得腹股溝部位突出所致。

醫師比羅里尼（Claudio Birolini）昨天表示：「這是一項複雜手術，但屬於標準化、排定的手術，因此我們預期手術能順利進行，不會出現重大併發症。」

比羅里尼表示，手術後，醫生將評估波索納洛是否能進行另一項手術，即阻斷控制橫膈膜的膈神經，以治療頻繁打嗝的問題。（編譯：陳昱婷）1141226