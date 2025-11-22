巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。
波索納洛因密謀政變未遂被判刑27年，但迄今尚未開始服刑。法新社報導，法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）指出，波索納洛雖然尚未開始服刑，但具有「高度潛逃風險」。
裁定指出，波索納洛違反電子監控規定，並計劃於今天由他兒子在其巴西利亞住所外發起示威期間破壞電子腳鐐，因此裁定自居家軟禁轉為警方拘留。（譯者：高照芬/核稿：徐崇哲）1141122
