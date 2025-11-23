巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議
（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院大法官莫瑞斯撤銷其居家監禁，改為預防性拘留，引發宗教自由與政治迫害爭議。
巴西新聞網站g1等媒體報導，聯邦監控系統偵測到波索納洛的電子腳鐐異常，隨後確認裝置有燒痕與損壞。波索納洛在影片中承認，他用熨斗燙壞腳鐐，並解釋是「出於好奇」。
聯邦警察於清晨5時左右抵達其住所，將波索納洛押送至巴西利亞的聯邦警察總部，並安置在特殊拘留室。最高法院判決指出，其子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）號召支持者在住所外舉行「守夜祈禱」集會可能造成混亂，影響司法執行，加上腳鐐損壞，顯示存在「具體且迫在眉睫的逃亡風險」。
弗拉維奧在直播中批判決「打壓宗教自由」，並警告「如果父親死亡，責任在莫瑞斯（Alexandre de Moraes）」。
波索納洛的妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在社交媒體上表示「不會放棄國家」，並提到丈夫仍受2018年遇刺事件後遺症影響。
多位盟友與支持者指控這是「政治迫害」與「濫用權力」，部分人甚至將事件描述為「精神戰爭」。
波索納洛在今年9月被最高法院判處27年3個月徒刑，罪名包括組織犯罪、暴力推翻民主制度、企圖政變和破壞公共財產。他被認定是2022年選舉後企圖阻止政權交接的犯罪組織領導人，其他7名同案被告，還有前部長與軍方高層，也一併遭定罪。
波索納洛是近7年來第4位被捕的巴西前總統。他的拘留不僅是司法程序上的重大進展，更成為巴西政治版圖上的一個分水嶺。
支持者視之為宗教自由與政治迫害的象徵，反對者則認為這是民主制度對威權挑戰的必要回應。隨著案件進一步審理，巴西社會勢必將在法律、公民自由與政治責任之間展開更激烈的辯論，這場爭議也將持續影響巴西的民主未來。（編輯：張芷瑄）1141123
其他人也在看
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡EBC東森新聞 ・ 17 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
想逃？巴西最高法院：「電子腳鐐被破壞」 下令逮捕前總統波索納洛
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因謀畫未遂政變，今年9月遭重判27年有期徒刑，目前配戴電子腳鐐在家軟禁。巴西最高法院22日下令預防性逮捕波索納洛，理由是電子腳鐐遭破壞，顯示他有意逃亡。太報 ・ 17 小時前
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮EBC東森新聞 ・ 20 小時前
「巴西川普」遭緊急收押！疑破壞電子腳鐐 最高法院認定「有潛逃風險」
[Newtalk新聞] 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子腳鐐，被最高法院以「具有潛逃風險」為由下令拘提，結束長達數月的居家軟禁，並被送往巴西利亞聯邦警察局拘留。 波索納洛因涉及試圖推翻 2022 年總統大選結果案，已於今年 9 月被判刑 27 年 3 個月，雖仍在上訴，但被法院認定為該起「政變計畫」的主導者與最大受益人。 據《路透社》報導，最高法院大法官莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）在得知波索納洛腳鐐疑遭破壞後，緊急下令將其收押。他在判決書中指出，波索納洛支持者原訂於其住處外舉行的集會，可能干擾警方監控，加上被告具明顯逃亡可能性，必須立即執行拘留。 警方在後續調查中，在波索納洛住處發現受損的電子腳鐐，外殼留有明顯燒灼痕跡。波索納洛在警方錄影中坦承，他確實拿了電烙鐵燙腳鐐，「只是出於好奇」。警方當場替換裝置，隨後即依命令將他帶回警局。 有「巴西川普」稱號前巴西總統波索納洛。 圖：擷取自推特@jairbolsonaro（資料照） 波索納洛的律師團隊對拘留表達「深切不解」，強調支持者原本要發起的「祈禱守夜」屬於宗教自由，並非企圖妨害司法，他新頭殼 ・ 1 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
花蓮徐榛蔚明年卸任 吉安鄉長想接班面臨多人卡關
花蓮縣長徐榛蔚將屆滿2任8年，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，有意問鼎2026年花蓮縣長選舉，不過挑戰者眾，各方陣營都想卡關，縣議員魏嘉賢積極佈署，已掛看板低調宣傳；縣議長張峻也動作頻頻；另方面，民進黨雖未決定人選，但已加強擴大操作反傅崐萁勢力，不排除透過結盟、合作求勝的可能。中天新聞網 ・ 5 小時前
北市 標線五顏六色 遭譏馬路畢卡索
為提升交通安全，各地道路標線不斷精進、改變，但民眾黨台北市議員陳宥丞指出，標線應讓全體市民看得懂，而不是變成「馬路畢卡索」，如行人友善區、行人優先區鋪面意象顏色「霧煞煞」，北市標線至少有7種顏色，建議盤點、綜合調整特殊標線並做足宣傳。交通局長謝銘鴻回應，最近有收到很多坊間意見，會再來做宣傳、整合，盡量讓標線單一。中時新聞網 ・ 10 小時前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 18 小時前
美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普今天表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。中央社 ・ 11 小時前
巴西前總統波索納洛遭拘留 法官憂利用守夜活動潛逃
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。中央社 ・ 5 小時前
高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本
日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...聯合新聞網 ・ 7 小時前
金馬62落幕 賴清德：「只要有自由」就會有更多好電影誕生
[Newtalk新聞] 第62屆金馬獎昨（22）日落幕，總統賴清德表示，在這片自由的土地上，讓每一種故事被看見。他說，謝謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間，並強調，「只要有自由，就會有更多好電影誕生」。 賴清德昨透過臉書發文表示，他要向所有來到台灣的電影人，致上最深的謝意與祝福，「謝謝你們，用鏡頭和故事，和我們一起在這片自由的土地上，分享各種不同的生命經驗與情感」。 賴清德說，恭喜所有得獎者與入圍者，也要特別恭喜獲得「最佳劇情片」的《大濛》團隊。他說，導演陳玉勳用其一貫幽默又溫柔的視角，讓大家重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。 賴清德表示，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者，在金馬的舞台上，用各自的方式詮釋人生。題材有歷史記憶，也有社會議題；有家國離散，也有日常細瑣。不論來自哪一個國度、哪一種語言，都可以在台灣自由創作、暢所欲言。 賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見新頭殼 ・ 4 小時前
囂張！中方致函古特雷斯 揚言日本介入台海「將行使自衛權」
即時中心／潘柏廷報導日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引起中國相當不滿，不僅祭出旅遊限令外，更宣布停止日本水產品進口。此外，中國常駐聯合國代表傅聰本（11）月21日還致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅稱就高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場；他更宣稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。民視 ・ 6 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 19 小時前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 21 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...聯合新聞網 ・ 7 小時前
最新／前巴西總統波索納洛企圖政變 法院認有潛逃風險從居家監禁改被警逮捕拘留
即時中心／綜合報導巴西警察今天前往前總統波索納洛家中逮人，並將其押至聯邦警局總部。警方表示，他們在執行最高法院簽發的「預防性逮捕令」。而被控企圖政變的波索納洛，此前在居家監禁。最高法院日前宣布，波索納洛策畫政變罪名成立，被判27年有期徒刑。波索納洛也是巴西史上第一位，因為策畫政變而被定罪的前總統。民視 ・ 16 小時前