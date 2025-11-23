巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院大法官莫瑞斯撤銷其居家監禁，改為預防性拘留，引發宗教自由與政治迫害爭議。

巴西新聞網站g1等媒體報導，聯邦監控系統偵測到波索納洛的電子腳鐐異常，隨後確認裝置有燒痕與損壞。波索納洛在影片中承認，他用熨斗燙壞腳鐐，並解釋是「出於好奇」。

聯邦警察於清晨5時左右抵達其住所，將波索納洛押送至巴西利亞的聯邦警察總部，並安置在特殊拘留室。最高法院判決指出，其子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）號召支持者在住所外舉行「守夜祈禱」集會可能造成混亂，影響司法執行，加上腳鐐損壞，顯示存在「具體且迫在眉睫的逃亡風險」。

弗拉維奧在直播中批判決「打壓宗教自由」，並警告「如果父親死亡，責任在莫瑞斯（Alexandre de Moraes）」。

波索納洛的妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在社交媒體上表示「不會放棄國家」，並提到丈夫仍受2018年遇刺事件後遺症影響。

多位盟友與支持者指控這是「政治迫害」與「濫用權力」，部分人甚至將事件描述為「精神戰爭」。

波索納洛在今年9月被最高法院判處27年3個月徒刑，罪名包括組織犯罪、暴力推翻民主制度、企圖政變和破壞公共財產。他被認定是2022年選舉後企圖阻止政權交接的犯罪組織領導人，其他7名同案被告，還有前部長與軍方高層，也一併遭定罪。

波索納洛是近7年來第4位被捕的巴西前總統。他的拘留不僅是司法程序上的重大進展，更成為巴西政治版圖上的一個分水嶺。

支持者視之為宗教自由與政治迫害的象徵，反對者則認為這是民主制度對威權挑戰的必要回應。隨著案件進一步審理，巴西社會勢必將在法律、公民自由與政治責任之間展開更激烈的辯論，這場爭議也將持續影響巴西的民主未來。（編輯：張芷瑄）1141123