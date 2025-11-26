巴西前總統涉密謀政變 最高院定罪判刑27年3月

巴西聯邦警察總部外，前總統波索納洛的支持者與反對者吵成一團。因為巴西最高法院在26日，駁回波索納洛在這個月提出的上訴，最終判定他「密謀政變」罪名成立，必須立即服刑並且不得再上訴。

波索納洛反對者莉瑪說道，「波索納洛入獄了，你們得償還背叛人民。」

波索納洛支持者博爾赫斯表示，「我們沒有在他的執政政府中，看到任何貪腐醜聞，那都是人為編造的故事，如今在司法系統的『協助』下，他被關押在聯邦警察總部。」

今（2025）年70歲的波索納洛，因2022年競選總統連任失敗，涉嫌策劃推翻大選結果、企圖阻止現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職。

根據法院文件，最高法院法官認定，波索納洛知道暗殺總統、副總統，以及打算逮捕並處決負責審判的法官德莫賴斯的計畫。在計畫沒有得到陸軍與空軍指揮官支持下，煽動支持者闖入政府大樓，計畫讓軍隊介入協助他重新掌權。

由於波索納洛被判刑27年3個月，如果沒有獲得假釋，當他出獄時恐怕已經97歲。

波索納洛的兒子們，25日也前往聯邦警察總部探望父親，還譴責針對父親的政治迫害。他的兒子愛德華多還提出指控，表示波索納洛遭到巨大的心理壓力和精神虐待。

波索納洛兒子愛德華多稱，「正如波索納洛自己所說的那樣，他正在經歷的一切是來自於心理壓力，一種精神上的虐待，因為一個需要佩戴電子腳鐐已經被軟禁在家、全國皆知的人，門口還有24小時武裝警衛與監視器。」

根據法院判刑，波索納洛禁止競選公職到2060年。最高法院26日還宣布，其他被認定與波索納洛同謀者，包括前國防部長等人也必須開始服刑。