巴西前總統涉密謀政變 最高院定罪判刑27年3月
巴西聯邦警察總部外，前總統波索納洛的支持者與反對者吵成一團。因為巴西最高法院在26日，駁回波索納洛在這個月提出的上訴，最終判定他「密謀政變」罪名成立，必須立即服刑並且不得再上訴。
波索納洛反對者莉瑪說道，「波索納洛入獄了，你們得償還背叛人民。」
波索納洛支持者博爾赫斯表示，「我們沒有在他的執政政府中，看到任何貪腐醜聞，那都是人為編造的故事，如今在司法系統的『協助』下，他被關押在聯邦警察總部。」
今（2025）年70歲的波索納洛，因2022年競選總統連任失敗，涉嫌策劃推翻大選結果、企圖阻止現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職。
根據法院文件，最高法院法官認定，波索納洛知道暗殺總統、副總統，以及打算逮捕並處決負責審判的法官德莫賴斯的計畫。在計畫沒有得到陸軍與空軍指揮官支持下，煽動支持者闖入政府大樓，計畫讓軍隊介入協助他重新掌權。
由於波索納洛被判刑27年3個月，如果沒有獲得假釋，當他出獄時恐怕已經97歲。
波索納洛的兒子們，25日也前往聯邦警察總部探望父親，還譴責針對父親的政治迫害。他的兒子愛德華多還提出指控，表示波索納洛遭到巨大的心理壓力和精神虐待。
波索納洛兒子愛德華多稱，「正如波索納洛自己所說的那樣，他正在經歷的一切是來自於心理壓力，一種精神上的虐待，因為一個需要佩戴電子腳鐐已經被軟禁在家、全國皆知的人，門口還有24小時武裝警衛與監視器。」
根據法院判刑，波索納洛禁止競選公職到2060年。最高法院26日還宣布，其他被認定與波索納洛同謀者，包括前國防部長等人也必須開始服刑。
其他人也在看
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 8 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 9 小時前
若被攻擊絕不投降！黃暐瀚：我們準備越多「對岸動武越可能失敗」
中國近年來持續加大對台灣的文攻武嚇，不擇手段的想完成兩岸統一。媒體人黃暐瀚今（26）日說，只要我們準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 10 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 5 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 4 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我
政治中心／綜合報導壯闊台灣創辦人吳怡農，今天公布台北市長民調，綠營人選互比的結果，立委王世堅第一，他自己排第二，吳怡農強調自己有底氣突破綠營基本盤，而遙遙領先的王世堅堅稱黨中央不會徵召自己，還跟名嘴打賭，如果民進黨徵召自己，他就發100份雞排。民視 ・ 3 小時前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 天前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前