巴西前總統破壞電子腳鐐被捕 歸咎藥物引發幻覺

（中央社巴西利亞23日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌用電烙鐵破壞法院要求佩戴的電子腳鐐後被拘留。他今天向法官表示，是服藥後產生的偏執和幻覺，才導致他破壞電子腳鐐。

法新社和路透社報導，最高法院認定這位70歲的前總統具有高度潛逃風險後，昨天他從住家被移送至監獄。他此前因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁。

這位極右翼政治人物因策劃阻止左翼的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2022年大選後上任而被判刑27年。波索納洛否認自己有任何不法行為，儘管他的一次上訴已被駁回，但他可以在明天之前對其定罪結果再次提出挑戰。

廣告 廣告

根據法新社取得的一份最高法院文件，今天於巴西利亞舉行的聽證會上，波索納洛表示，他「因為藥物影響，在週五和週六期間產生某種程度的偏執」。

他還強調「自己無意逃跑，電子腳鐐的綁帶也沒有斷裂」。

他將自己的行為歸因於多名醫師為治療慢性打嗝所開立的抗癲癇藥物混合作用，使他產生電子腳鐐內藏有竊聽設備的幻想。

波索納洛表示，事發時他獨自一人，當時同住家中的女兒、哥哥與一名顧問都在睡覺。

波索納洛進一步表示，他21日下午大部分時間都在試圖打開電子腳鐐，直到午夜左右「恢復理智」才作罷。（編譯：陳昱婷）1141124