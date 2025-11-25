巴西前總統精神崩潰？ 波索納洛入獄首日竟「深夜拆監控」

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上週日正式入獄的第一天向法官表示，他在居家監禁期間因藥物更換而出現「精神崩潰」和「幻覺」，導致違反腳踝監控規定。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於周日（23日）正式入獄的第一天向法官表示，他在居家監禁期間，因藥物更換而出現精神崩潰和幻覺，導致違反腳踝監控規定。

根據《CNN》報導，巴西最高法院法官亞歷山大．德．莫賴斯（Alexandre de Moraes）上周六（22 日）下令，波索納洛須提前入獄，理由是他被認定具有潛逃風險。波索納洛因在 2022 年大選失利後，試圖發動政變以繼續任職總統，去年九月已被判處 27 年監禁。

廣告 廣告

最高法院助理法官盧西亞娜．索倫蒂諾（Luciana Sorrentino）週日發表的文件指出，波索納洛承認在家中試圖打開腳踝監控裝置，原因是他「出現幻覺」，認為裝置內藏有竊聽器。索倫蒂諾表示，波索納洛對此情況感到困惑，並稱自己「不記得以前有過如此嚴重的精神崩潰」，推測可能與上周更換藥物有關。他再度否認有越獄意圖。

文件還提到，波索納洛表示睡眠不足並出現「某種妄想」，促使他在午夜時分開始觸碰監控裝置，直至凌晨停止。當時與他同住的女兒、哥哥及一名助理均未察覺其行為。

德．莫賴斯法官於週六凌晨 12:08 分接獲通知，波索納洛的腳踝監視器遭到破壞，隨後數小時內逮捕令即被下達。

巴西最高法院早在今年九月裁定，波索納洛在 2022 年敗給盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，曾試圖發動政變繼續掌權。這週一，相關委員會將就其預防性逮捕令進行投票表決。

此外，波索納洛與助理法官進行程序性會談，討論監禁合法性，並讓律師再次以健康狀況不佳為由，申請延續居家監禁，但德．莫賴斯法官先前已駁回類似請求。法官亦批准前第一夫人米歇爾．波索納洛探望她的丈夫，但當時米歇爾不在巴西利亞，聯邦警察隨即將波索納洛帶走。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃子佼持2千部淫片獲緩刑！律師揭「富人2大司法優勢」嘆：有錢真好

行政院版財劃法修正案暫緩送院會 藍指等試算表送來再說