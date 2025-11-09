巴西南部遇強烈龍捲風！多棟民房屋頂被掀翻 至少6死、437傷

龍捲風襲擊伊瓜蘇博尼圖鎮，到處滿目瘡痍。（圖／達志／路透社）

巴西南部巴拉那州（Parana）7日晚間遭強烈龍捲風襲擊，造成至少6人身亡、437人受傷，約有1000人被迫從家園撤離，受災最嚴重的伊瓜蘇博尼圖鎮（Rio Bonito do Iguacu）超過一半房屋的屋頂被掀翻，多處道路無法通行，電力設備也遭破壞。

根據《路透社》報導，巴拉那州氣象與環境監測系統顯示，該龍捲風的風速高達每小時180至250公里（約時速111至155英里），伊瓜蘇博尼圖鎮市區建築嚴重受損、多處結構坍塌，強風更直接吹翻汽車、樹木，而鄰近的瓜拉普阿瓦市（Guarapuava）也同樣受到影響。

巴拉納州長朱尼奧（Ratinho Junior）於社群平台X上發文表示，安全部隊已進入戒備狀態並就位，將持續監控受強烈風暴影響的城市。

巴西制度關係部長霍夫曼（Gleisi Hoffmann）表示，她將與代理衛生部長馬蘇達（Adriano Massuda）及多名聯邦官員前往災區，協助當地救災和重建工作。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則在社群平台X發文寫下，「我們將繼續幫助巴拉那州人民，並提供一切必要的幫助。」

