巴西原住民COP30發聲 要求「真正的氣候正義」

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）在巴西亞馬遜首次舉辦的COP30氣候大會上，原住民的身影與聲音成為最鮮明的符號。從街頭遊行到會場抗議，他們以多元方式向世界宣告：沒有原住民，就沒有真正的氣候正義。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）正在巴西亞馬遜城市貝倫（Belém）舉行，巴西新聞網站g1等媒體報導，巴西原住民組織（Apib）在會議期間多次抗議，要求政府加快批准105個停滯中的土地劃界案。

雖然巴西政府自2023年總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）第3任期開始已批准16個領地，但巴西原住民運動重量級領袖拉奧尼．梅圖基瑞（Raoni Metuktire）指出，魯拉曾承諾全面劃界，必須履行承諾。蒙杜魯庫族（Munduruku）的領袖亞歷珊卓（Alessandra）也呼籲完成巴拉州（Pará）西南部的劃界，以阻止非法採礦。

原住民與環保人士一致反對用於大豆出口的「穀物鐵路計畫」（Ferrogrão），認為此舉將加劇農業對亞馬遜的壓力，並涉及縮減保護區。

巴西原住民部長瓜加加拉（Sônia Guajajara）16日登上「希望之船」，與來自亞馬遜不同族群的領袖會面。她強調「原住民在COP30擔任核心角色」，並稱這是「史上最具原住民特色的氣候大會」。

據官方數據，本屆COP有5000名原住民參與，不僅創下人數新高，更是政治參與度的突破。

然而，儘管官方宣稱參與度創新高，拉奧尼．梅圖基瑞卻未獲正式發言機會，只能在巴拿馬代表團協助下舉辦小型活動。他在演講中呼籲「以真相捍衛森林」，並批評部分資金未真正流向原住民社群，凸顯原住民在COP30的邊緣化問題。

超過100個巴西原住民族群與國際盟友今天走上貝倫街頭，舉行「全球原住民氣候遊行」，高喊口號：「沒有原住民與原住民土地，就沒有氣候正義。」

他們提出的主要訴求包括：立即劃定並保護原住民土地、零砍伐目標、終止化石燃料與礦業開採、保障土地捍衛者安全、直接獲得氣候資金及建立原住民版「國家自主貢獻」（NDC），作為巴西在COP30的正式承諾。

在COP30的舞台上，原住民不再只是被動的象徵，而是積極的行動者。他們的訴求直指土地、資源與政治參與，挑戰巴西政府與國際社會的承諾。原住民領袖們也提醒，若沒有真正的行動，「最具原住民特色的COP」終將淪為表面文章。（編輯：陳慧萍）1141118