巴西又傳食人魚奪命！2歲妹墜河遭啃噬 短短5分鐘「頸部重創」慘死

一名兩歲女童在家中不慎墜入河中，隨後疑似遭食人魚攻擊，最終不治身亡。（示意圖／Unplash）

巴西亞馬遜州近日發生一起不幸意外。一名兩歲女童在家中不慎墜入河中，隨後疑似遭食人魚攻擊，最終不治身亡，引發當地社會關注。初步調查指出，女童的傷勢主要集中在頸部，研判為食人魚咬傷所致。目前，死者遺體已送往法醫機構進行鑑識，警方也已立案調查事故經過與相關責任。

《鏡報》報導，女童維多利亞（Clara Vitoria）與父母同住於亞馬遜州科阿里市（Coari）附近的一處水上浮動住宅。由於住家部分區域未設置圍欄或護欄，女童在父母一時疏忽下，從住宅預留作為未來興建浴室的開口處跌入河中。事故發生後，父母立即下水尋找，約五分鐘後發現女童，但已當場被宣告死亡。

初步調查指出，女童的傷勢主要集中在頸部，研判為食人魚咬傷所致。遺體已送往法醫機構進行鑑識，警方也已立案調查事故經過與相關責任。事實上，亞馬遜地區近期曾多次傳出食人魚攻擊事件。

今年10月，亞馬遜州馬納卡普魯市（Manacapuru）的米里提海灘（Miriti Beach）就有多名戲水民眾受傷，其中甚至包括一名七個月大的嬰兒，腳趾部分遭咬斷。當地政府隨後呼籲民眾暫時避免下水活動。

生態專家指出，相關攻擊可能與食人魚繁殖季節有關。魚類多半出於防禦行為而咬人，並非主動獵食人類，事件多屬人類活動進入自然棲地所引發的意外，仍呼籲民眾提高警覺並加強安全防護。

