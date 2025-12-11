巴西台僑社贈千箱食物籃 耶誕活動展跨國人道精神

（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西台灣僑社9日於聖保羅客家大樓集賢廳舉行耶誕慈善活動，共捐贈5060箱食物籃予40多個團體，150位貴賓、僑社領袖及慈善機構代表齊聚，一起為弱勢家庭送上溫暖與祝福。

出席嘉賓包括駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜、文教中心主任尤正才、台貿中心主任施㦤倫、僑務委員洪呂麗月、佛光山南美洲總住持妙佑法師、真諦雷藏寺住持蓮訶上師，以及巴西政界、警界與商界名流。宗教代表天主教、基督教與佛教領袖共同帶領現場人士手牽手祈願，象徵跨宗教、跨文化的和平共融。

廣告 廣告

活動發起人支黃秀莉致詞時表示，台灣僑社在巴西深耕70年，始終秉持感恩與回饋的心，透過食物籃捐贈，讓貧困家庭在耶誕佳節感受社會的溫暖。僑務委員洪呂麗月也強調，5060箱食物籃的募集源自僑社的愛心凝聚，期盼未來需要幫助的人能逐漸減少，社會更加美好。

朱怡靜則指出，此活動不僅是善舉，更是台灣與巴西友誼的橋梁，展現僑社在國際社會的公益力量。

巴拉圭駐聖保羅總領事阿瓦洛斯（Luis Fernando Avalos）特別致詞，讚揚台灣是巴拉圭最友好的邦交國，並感謝台灣僑社對巴拉圭僑民的援助。聖保羅安全局副局長德索沙（Aparecido Chaves de Sousa）與市議員伊藤健司 （Kenji Ito）也都一致表示，台灣僑社的愛心典範值得巴西社會學習與推廣。

支黃秀莉呼籲更多巴西企業與民眾投入公益，同為推廣大使的聖保羅市長夫人海姬娜．努尼斯（Regina Carnovale Nunes）雖因公務未能親臨現場，但特別錄音表達感謝與耶誕祝福。

「聖誕無飢餓」不僅是台灣僑社的年度公益活動，更是跨越國界的社會關懷典範。透過僑社凝聚力與國際友誼，台灣精神在巴西展現人道關懷與全球社會責任。（編輯：張芷瑄）1141211