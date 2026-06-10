巴西國寶女星發威 《藍色亞馬遜》逆轉命運連奪3影后

巴西國寶級女星丹妮絲溫柏格是電影《藍色亞馬遜》中的靈魂人物。（海鵬提供）

巴西國寶級女星丹妮絲溫柏格（Denise Weinberg）最新電影《藍色亞馬遜》（The Blue Trail），上周橫掃第25屆「巴西電影大獎」包括最佳劇情片、最佳導演、最佳劇本等總共12項大獎提名，丹妮絲也獲最佳女主角提名。由於丹尼絲片中表現出色，已在國際影展間拿下3座影后，「巴西電影大獎」影后也勝券在握。

《藍色亞馬遜》描述一位年邁的老嫗特蕾莎（丹妮絲溫柏格 飾），因不滿政府派「皺紋車」將她送去「藍色計劃」安置，決定自己展開一場充滿玩興且饒富遠見的亞馬遜之旅。片中她經歷了藍蝸牛體液的體驗、奇異夢幻的水路之旅，以及一個反烏托邦的奇妙世界，讓老去並非結束、而是充滿了自我的覺醒，讓人看得陽光正向、充滿啟發。

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《藍色亞馬遜》自去年獲柏林影展評審團大獎銀熊獎以來，丹妮絲溫柏格演技也橫掃千軍，迄今連奪墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、哈瓦那新拉丁美洲國際影展，以及中國熊貓獎等3座國際影后獎。《藍色亞馬遜》正在全球上映，《看不見的國家》導演葛靜文（Vanessa Hope）也在IG上讚賞該片導演蓋布瑞爾·馬斯卡洛（Gabriel Mascaro）將自己阿嬤晚年的故事，發展成這場充滿新奇且話題十足的亞馬遜之旅，更盛讚女主角丹妮絲溫柏格是「女英雄」，「真的太棒了！！請務必去看！！」。

丹妮絲溫柏格不滿政府派「皺紋車」將她送去「藍色計劃」安置，決定展開一場亞馬遜之旅。（海鵬提供）

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