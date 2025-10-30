巴西大掃毒！出動2500警力 黑幫無人機反擊 64死
巴西里約熱內盧警方，周二展開大規模掃毒行動，警察與黑幫激烈交火，如同大型戰場。州長卡斯楚稱這是「里約熱內盧史上，最致命和血腥的掃毒行動」，當局共出動2500名警力，還派出裝甲車和直升機；黑幫組織也以無人機還擊，突襲行動至少造成64人死亡，包括4名警察。這波掃蕩行動也是回應川普打擊毒梟的要求。川普對巴西祭出50%關稅，近日兩國關係回溫，本周將展開貿易談判。
巴西里約熱內盧的警方，周二展開大規模掃毒行動，突襲黑幫控制的兩個社區，警察與黑幫激烈交火，爆炸引發火勢，濃煙直竄天際，如同大型戰場。警察趁隙將受傷人員抬出送醫，急診室應接不暇，記者包圍醫院，報導州長卡斯楚口中「里約熱內盧史上，最致命和血腥的掃毒行動」。
里約熱內盧警方經過一年多的調查和兩個月的計畫，最終出動2500名警力，裝甲車、直升機和12輛專門拆除路障的器材車，展開突襲行動，衝突至少造成64人死亡，其中包括4名警察。
里約熱內盧州長 卡斯楚：「目前我們逮捕了56名罪犯，18名罪犯被擊斃，起出31把步槍，還有大量毒品，目前還無法估算數量，因為突襲行動持續進行中。」
警方打擊的犯罪組織「紅色命令」在巴西勢力龐大，主要從事販毒、販賣武器、勒索保護費、綁架和放高利貸等不法勾當，一直以來都是政府的頭號目標；2021年，巴西警方就曾掃蕩「紅色命令」組織，造成28人死亡。
里約熱內盧居民：「情勢很緊張，我之前從來沒有經歷過，我在里約熱內盧出生長大，我住在羅西尼亞(貧民區)，那很混亂，但從沒見過這樣的情形，非常嚇人。」
這波掃蕩行動也波及鄰近地區，黑幫操作無人機丟下爆裂物，攻擊警方，還挾持公車阻礙道路，附近的大學宣布停課，主要道路和前往國際機場的公車也暫停發車，民眾不敢待在大街上，卻找不到交通工具回家。
里約熱內盧居民：「我超級害怕的，現在沒有公車，我們就在大街上，暴露在危險當中。」
里約熱內盧居民：「我查看社群媒體，找最好的回家方式，地鐵或船有開嗎？但不管甚麼交通工具都擠滿了人。」
里約熱內盧州長卡斯楚，屬於極右保守派人士，他是前總統波索納洛的盟友；卡斯楚這次掃毒，也是呼應美國總統川普，他要求拉丁美洲國家嚴厲打擊毒梟。卡斯楚事後在社群媒體上抱怨，中央政府沒有派軍隊協助，讓地方孤軍奮戰。
里約熱內盧州長 卡斯楚：「這比2020年的行動規模還要大，很遺憾，這次整個行動，我們沒有獲得聯邦安全和防衛
部門裝甲車的協助，今天我們孤軍奮戰，我們發動史上最大規模掃蕩行動。」
巴西前總統波索納洛是川普的支持者，兩人私交甚篤，波索納洛卸任後遭調查起訴，川普威脅課徵50%關稅，施壓現任魯拉政府撤銷調查，兩國關係因此降至冰點。
巴西總統 魯拉：「我們在政府內是怎麼說的，我說要保持鎮定，要冷靜，(美國)對巴西做出的決定是不正確的
，因為是基於錯誤訊息做出的決定。」
近日兩國關係回溫，川普與魯拉會面，魯拉承諾會協助美國解決與委內瑞拉的爭端，雙方已經決定在本周進行貿易談判；魯拉還邀請川普，參加即將在巴西舉行的COP30氣候峰會。
美國總統 川普：「現在他們要付50%的關稅，但我們會面結果很好，今天是他(魯拉)生日，我祝總統生日快樂，你知道是他生日嗎？他是個精力非常旺盛的人，我很欽佩。」
巴西血腥掃蕩黑幫，也引發人權團體的關注。
CNN記者：「64名罹難者，其中4名是警察，60平民或是罪犯還沒有被判有罪，就在這場大規模的掃蕩行動中被射殺。」
報告指出，今年9月以來，所有巴西槍擊案件中，大半傷者是遭警方突襲行動波及；聯合國也表達震驚，譴責巴西當局的大規模暴力行動。
