巴西大規模掃毒活動染血 少年遭警斬首示眾！貧民窟滿地遺體

巴西里約警方展開大規模緝毒活動，有上百名嫌犯被逮並遭擊斃，甚至有警方將一名少年斬首示眾，相當驚悚。（圖／達志／美聯社）

巴西警方近日在首都里約貧民窟展開史上最血腥的掃毒行動，共造成上百人死亡。當局在行動中將一名19歲幫派少年斬首，更將其頭顱掛在樹上示眾，如同「戰利品」，引發國際震驚與人權譴責。這起事件發生於聯合國氣候峰會（COP30）召開前夕，讓巴西政府陷入輿論風暴。

根據外媒《紐約郵報》報導，巴西里約這場掃蕩行動自10月28日展開，目標鎖定里約兩大貧民窟內的「紅色指令」（Red Command）販毒集團。警方出動上百名警力、直升機、裝甲車及無人機，全面包圍幫派據點；據官方統計，截至10月31日已有121人喪命、113人被捕，另查獲91支步槍及大量毒品。

廣告 廣告

最令人震驚的是，一名疑似幫派成員的19歲少年在槍戰後，有民眾發現他的遺體被斬首，質疑警方以極端手段示威。死者母親雷奎爾（Raquel Tomas）悲痛控訴，「他們割斷我兒子的喉嚨，把頭掛在樹上，像在炫耀戰利品」，並難過表示，警方應依法逮捕嫌犯，而非私刑處決，「每個人都該有第二次機會」。

3個家庭死者的律師內托（AlbinoPereira Neto）透露，多具遺體出現燒灼痕與被綁縛的跡象，懷疑遭受刑求。除此之外，部分遺體被赤裸展示街頭，只剩內衣，畫面怵目驚心。

不過，里約警方則否認羞辱死者，還表示部分居民趁亂取走死者身上的「迷彩衣、背心與武器」。軍警秘書德梅內塞斯（Marcelo de Menezes）則辯稱，行動目的是「驅離罪犯至森林區，避免平民受害」。

在掃蕩過程中，幫派份子不僅以火力反擊，甚至動用無人機投擲炸彈攻擊警方，並以公車封鎖出入口形成路障。警方發言人形容，「這不再是單純的犯罪，而是毒品恐怖主義。」截至目前也有4名警員殉職。

暴力升溫讓里約當地居民陷入恐懼。一名目擊者告訴媒體：「這是第一次看到幫派用無人機丟炸彈，整個社區都在槍聲中顫抖。」而這場流血鎮壓震撼國際社會，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，對高死亡人數很震驚；聯合國人權事務高專辦公室也發聲譴責，指對暴力程度感到震驚，並呼籲巴西政府立即展開獨立調查。

COP30氣候峰會將於11月11日在里約登場，屆時各國領袖齊聚，巴西政府原本希望藉此展現「安全與秩序」的形象，卻在峰會前發生血腥掃黑行動，甚至陷入人權風暴，造成國際關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

范姜彥豐揭粿粿外遇王子！ 律師嘆「公審討不到好處」：究竟提出什麼條件？

粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言