巴西大規模掃毒！里約熱內盧貧民窟「橫屍遍地」

巴西里約熱內盧警方10月底進行大規模黑幫掃毒突襲，共造成至少120人死亡。這些在掃毒行動中死亡的屍體被送到該市一處貧民窟入口處，作為臨時停屍間。這起行動堪稱是巴西歷史上死亡數最多的突襲掃毒行動。

里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）表示，這起行動造成4名員警殉職，其餘死者都是跟毒品走私有關的罪犯。里約熱內盧州警方也表示，這次的突襲行動策劃了好幾個月，會有大量傷亡也在警方的預料之內。

街道上多具遺體被用床單或帆布蓋著，死者的親屬來認屍時悲慟不已；還有市民搜救隊把在附近森林山丘上的屍體送到此處，許多屍體只穿著短褲、內褲，甚至衣衫不整或是赤身裸體，遮蓋遺體的床單跟帆布也漸漸沾染了血跡。

一名攝影師用空拍機紀錄下這場掃毒突襲之後，這個「臨時停屍間」的慘況，和里約熱內盧都市繁華景象的對比。在他拍下的照片中，大街上一側孩子們正在踢足球、當地人正在商店購物，另一側死者的家屬們則悲痛地在屍堆中尋找自己的親人。

