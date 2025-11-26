巴西女墜紐約地鐵軌道遭「輾斷手腳」！纏訟10年獲賠25億

一名來自巴西的女學生在美國紐約搭乘地鐵，因暈倒不慎掉入鐵軌，遭列車輾斷左臂與左腿，案件纏訟多年，紐約法院日前判決她獲得約25億台幣天價賠償。

紐約地鐵。（示意圖／unsplash）

美國《紐約郵報》報導，這起案件發生於2016年，當時年僅21歲的達席瓦（Luisa Janssen Harger Da Silva），正與男友站在大西洋大道站（Atlantic Avenue）月台，突然暈倒跌落軌道，不慎遭列車輾過。

事件發生後，她住院治療24 天，左臂、左腿慘遭截肢，她隨即提告紐約大都會運輸署（MTA）未妥善處理民眾跌落軌道的風險。達席瓦方面認為，MTA在過去15年掌握大量資料，顯示「若不採取措施安裝月台邊緣安全裝置，那麼無辜民眾跌落軌道幾乎是必然會發生的事情。」其代表律師更批評，「在明知危險且可預防的情況下仍拒絕行動，這正是疏失的定義。」

文件並顯示，MTA早於2011年就收到多家企業提出 「零成本」月台門方案，希望用廣告收益作為交換，但MTA置之不理。法院上週判決MTA須賠償8200 萬美元（約25億台幣）天價賠償。報導指出，這起案件並非個案，曾有一名男子因喝醉跌落軌道，導致手腳被輾斷，去年獲陪審團判賠9千萬美元（約28億台幣），後被法官減為近4千萬美元（約12億台幣）。

