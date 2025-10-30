巴西實業家訪靜思精舍 永續能源交流共好

來自巴西的實業家瓦格納（Wagner Cunha Carvalho），是永續能源公司的創辦人兼執行長，在全巴西超過400個城市推動節水、節能與智慧監控方案，被譽為南美洲綠色轉型的典範。今天他和伴侶巴西純素作家兼自媒體人愛拉娜（Alana Rox）一同參訪花蓮靜思精舍，也與上人交流，分享在巴西推動永續科技、與純素文化的經驗。透過導覽，對於靜思精舍簡樸生活，點滴不浪費的實踐智慧大開眼界。

「很開心能夠來見上人，現在這個時刻 是最大的禮物。」

廣告 廣告

從巴西來到來灣，雖然宗教和語言不同，但是推動環保與蔬食的理念，有志一同。巴西純素作家 愛拉娜：「我致力推廣的理念是，如何透過吃蔬食 淨化人生。」

證嚴上人開示 ：「很有愛心 疼惜動物，能疼惜動物 而且茹素，這是表達出了 真實行的人。」

實業家瓦格納，在巴西推動節水、節能，被譽為是南美綠色轉型的領頭羊。他用實際行動帶動企業一起為地球減碳、守護環境。他的伴侶愛拉娜，曾出版暢銷書《純素食日記》，除了作家身分，她還是一位廚師，以及動物保育者，也透過自媒體，分享她的綠色生活。 「你要不要自己來。」

手壓幫浦，親身體驗取水的辛勞，提醒大家珍惜每一滴水。靜思精舍蒐集雨水，經過過濾與沉澱，再用來澆花、清掃，這套簡樸卻充滿智慧的設計，體現了「取之有度、用之有節」的生活哲學。巴西實業家 瓦格納：「我要把靜思精舍的所見所聞，帶回巴西，希望能夠帶動更多人，尤其是年輕族群。」

巴西純素作家 愛拉娜：「吃素最大的好處是健康，能促進身體循環，心情也會比較平靜，提升心靈的環保。」

推動永續科技與純素文化的經驗，結合慈濟人文，愛地球的理念跨越國界，持續發光發熱。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

