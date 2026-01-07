巴西將引進EMADS系統 強化空防能量

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「國防快報」（Defense Express）5日報導，巴西陸軍今年可能宣布採購歐洲MBDA公司的EMADS防空系統，以強化關鍵區域空防能量，同時增進與海軍「塔曼達雷級」巡防艦使用的「海上攔截者」（Sea Ceptor）防空飛彈的作業互通性。

報導指出，巴西陸軍計畫以約4.3億歐元（約新臺幣157.2億元）採購最多3套EMADS防空系統，用於衛戍首都巴西利亞、第一大城聖保羅，以及北部機密設施；協議也將包括技術轉移，使巴西本土國防工業能夠自行生產相關裝備。

根據巴西陸軍內部文件，採購案設定明確技術需求，相關條件實質排除了其他競爭者，包含長期被視為候選方案之一的印度Akash防空飛彈。

報導分析，EMADS為中程防空系統，採用「通用模組化防空飛彈」（CAMM），而巴西海軍「塔曼達雷級」巡防艦使用的「海上攔截者」是CAMM的艦射版。透過這項採購，將能統一巴西陸海軍彈藥規格、降低後勤作業負擔。

EMADS防空系統可使用標準型或增程型CAMM，標準型射程25公里，增程型則達45公里。此外，該系統還可選用瑞典紳寶（Saab）的「長頸鹿敏捷多波束雷達」（Giraffe AMB），或義大利李奧納多公司的Kronos雷達，應對不同任務需求。

巴西計畫採購MBDA公司的EMADS防空系統。圖為同樣採用「通用模組化防空飛彈」的英國「天刀」系統。（取自英國國防部網站）