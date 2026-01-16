巴西少女「午餐投毒」害全家！僅因「不讓談戀愛」

國際中心／尤乃妍報導

正值叛逆期的青少年，有時一念之差就可能釀成難以挽回的悲劇。巴西近日傳出一起駭人案件，一名17歲少女因偷談戀愛遭父母發現並出手阻止，大吵一架後，情緒失控竟對家人痛下毒手，將老鼠藥摻入午餐中。





只因被下「禁愛令」！巴西17歲少女「午餐狂加老鼠藥」妄毒害全家

被下藥的午餐中可以看見明顯黑色顆粒，且根據當事人表哥敘述，這份午餐明顯口感怪異。（圖／翻攝自Newsflash)

根據《鏡報》報導，巴西米納斯吉拉斯州新塞拉納市（Nova Serrana），一名17歲少女與家人大吵後竟起殺意，在午餐中加入一款名為「Chumbinho」的老鼠藥，而這一切悲劇的開端都只因為少女談戀愛被父母發現並阻止。少女戀情曝光與父母大吵後一度離家，返家後就對35歲母親、41歲父親和36歲表哥痛下毒手。所幸表哥只吃了一口就察覺口感異常，隨即告訴他的叔叔（少女父親），並停止食用，才未釀成更大悲劇。

廣告 廣告

只因被下「禁愛令」！巴西17歲少女「午餐狂加老鼠藥」妄毒害全家

若誤食長效型抗凝血劑滅鼠藥，可影響人體的維他命 K 循環，導致部分肝臟凝血因子無法形成、凝血功能因而失常，並導致出血症狀。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

事件曝光後，法醫小組到案查獲3份被下毒的午餐，飯菜中夾雜明顯黑色顆粒，少女也坦承犯案並遭警方拘捕，目前案件正依照謀殺未遂方向調查。而誤食老鼠藥的父母與表哥則隨即送醫洗胃，目前狀況穩定、無生命危險。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：巴西17歲少女「午餐狂加老鼠藥」妄毒害全家 只因被下「禁愛令」！

更多民視新聞報導

11歲女童疑感冒未癒赴中旅遊！返台無預警猝死

男子情緒失控暴衝捷運站 嚇壞民眾遭五員警壓制在地

陽光太刺眼? 八旬老翁闖紅燈 員警遭擦撞「鼻孔流血」

