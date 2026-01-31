巴西展開鋁土開採計畫 中國收購當地公司強化儲備

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西政府去年在帕拉州發現全球第四大鋁土礦床，並核准「里約北方礦業公司」（MRN）投資展開為期15年的開採計畫。中國為彌補鋁土儲量不足，近期收購巴西鋁業公司，凸顯巴西在全球能源轉型與戰略資源競爭中的地位。

CNN巴西新聞網今天報導，中國雖是全球最大鋁生產國，但鋁土儲量不足，長期依賴進口。近期，中國國企「中鋁公司」（Chalco）與英澳礦業巨頭「力拓」（Rio Tinto）共同收購巴西鋁業公司（CBA），交易金額約巴西幣46.9億元（約新台幣281億元），凸顯中國與西方在巴西資源上的罕見交集。

鋁土是生產鋁的主要原料，廣泛應用於汽車、建築、包裝及再生能源設備。隨著全球低碳經濟推進，鋁需求持續攀升。

除了鋁土，全球對稀土元素的需求也急速增加。稀土是製造電動車馬達、風力發電機、半導體與軍事設備的關鍵材料。

中國目前掌握全球稀土供應主導權，但歐美、日本等國正積極尋求多元來源，以降低對中國的依賴。美國地質調查所（USGS）統計資料指出，巴西稀土儲量約2100萬噸，僅次於中國，居世界第二，凸顯其潛在戰略價值。

巴西投資網站Bnamericas經濟學家畢薩尼（José Ricardo Pisani）分析指出，稀土投資背後有深刻的地緣政治背景，巴西雖擁有世界第二大稀土儲量，但開發仍處於初期；巴西稀土項目是中國之外最具經濟性的「綠地項目」，在西方政府激勵下，巴西有望成為全球稀土供應鏈的重要來源。

畢薩尼認為，巴西的鋁土與稀土資源，使其在能源轉型與地緣政治競爭中地位提升。中國的投資加深在巴西的影響力，而歐美國家也可能加快布局，以確保戰略金屬供應安全。對巴西而言，這既是經濟發展契機，也帶來環境保護與社會責任的挑戰。（編輯：謝怡璇）1150131