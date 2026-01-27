「巴西川普」粉絲雨天示威 遭雷擊89傷

▲25日在巴西首都一場聲援前總統波索納洛的集會上，發生雷擊意外，造成89人受傷。圖為周遭民眾試圖扶起1名倒地男子。（圖／擷取自影片）

[NOWnews今日新聞] 巴西前總統、有「巴西版川普」之稱的波索納洛（Jair Bolsonaro），自從2022年大選敗給現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、連任失敗後，便開始遭到當局調查，2025年9月巴西聯邦最高法院宣布他「策劃政變」罪名成立，獲刑27年3個月。波索納洛的盟友、美國總統川普（Donald Trump）曾數次表達不滿，指控是盧拉政府的政治迫害，波索納洛的支持者也為他感到不值，數千人當地時間25日在首都舉行示威集會時，卻發生雷擊意外，造成89人受傷。

網上流傳的影片顯示，當時現場正在下雨，民眾撐傘、穿塑膠雨衣，突然一道落雷劈下，鏡頭前的男子被嚇到站在原地不敢動，而在馬路的另一邊，似乎有人因雷擊而倒下，周遭人群譁然，手忙腳亂將他扶起。

當地消防單位告訴《法新社》，現場有89人受傷，其中47人需要送醫，11人則需要「重大醫療照護」。

報導指出，這場集會是由巴西國會議員費瑞拉（Nikolas Ferreira）發起，目的是為波索納洛爭取特赦，波索納洛目前被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。

原文連結：Lightning strike at Brasilia rally injures 89 Bolsonaro supporters

